Ancora assembramenti alle case popolari: a Calolzio intervengono i carabinieri

Nuovi assembramenti a Calolziocorte. Ancora una volta tanti giovani si sono radunati in città per registrare un video musicale, com'era già accaduto a ottobre 2021. Nel pomeriggio di domenica 6 febbraio cinque pattuglie del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecco sono intervenute in due distinte occasioni in città per vagliare le richieste pervenute al 112: vari residenti hanno segnalato degli assembramenti da alcuni condomini delle case Aler di via Di Vittorio.

I militari dell’Arma intervenuti hanno accertato che in quella zona erano presenti alcuni giovani che stavano registrando un video musicale, diffidandoli a non disturbare il vicinato con grida o schiamazzi. Nel secondo intervento, oltre ai sette giovani autori del video, sono stati trovati sul posto altri ragazzi, circa una decina, che si sono successivamente allontanati al sopraggiungere dei militari.

Il precedente

Il 9 ottobre centinaia di ragazzini si erano riversati sul lungo Adda per partecipare alle riprese di un videoclip di due giovani rapper. A farli convergere in città fu un messaggio lanciato sui social dal rapper Escomar, all'anagrafe Omar Bayouda, inserito nella cerchia del più noto Zaccaria Mohuib, Baby Gang. Proprio dopo quell'episodio hanno preso il via i controlli disposti dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Durante i controlli erano state identificate una sessantina di persone, oltre a 28 veicoli.