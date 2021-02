Umiliata sul pullman dal controllore, la ragazza: «Non è la prima volta che si comporta così. Se perdesse il lavoro mi dispiacerebbe»

Dopo tanto clamore, la vicenda che ha visto, suo malgrado, protagonista la giovane donna presa a male parole da un controllore su un pullman di linea si arrichisce con la versione della stessa. Il "megafono" scelto è ancora quello del noto gruppo "Sei di Lecco se...", lo stesso dove la vicenda aveva preso corpo fino ad arrivare alla Direzione di Linee Lecco, che stamane ha convocato il controllore in sede, e al Comune di Lecco, che tramite una nota ha espresso la propria solidarietà alla donna.

«Vorrei chiarire il fatto, non sapevo assolutamente che questo video fosse stato pubblicato dato che mi e? stato fatto di nascosto - ha premesso nel suo messaggio -. Ho visto vari commenti e ho pensato di scrivervi per poter chiarire il fatto. Ho obliterato il mio biglietto e stavo tranquillamente tornando al mio posto, mentre il controllore saliva sul pullman alla fermata subito dopo la mia e, cosi? dal nulla, ha iniziato ad urlarmi contro, accusandomi di aver obliterato quando l’ho visto. Ho provato ha spiegargli che non era affatto cosi?, ma non ha voluto ascoltarmi e ha iniziato ad urlarmi contro in modo molto aggressivo, chiedendomi di scendere o di porgergli un documento per darmi la multa; mi sono rifiutata, perche? io il biglietto l’avevo. Ho provato a ignorarlo, ma essendo un essere umano non sono riuscita a mantenere molto la calma viste le parole usate».

«Mi dispiacerebbe se perdesse il lavoro»

«Onestamente sono scioccata, perche? non avrei mai voluto che (il video, ndr) venisse pubblicato - ha proseguito -. Non sono una persona di questo genere, che cerca problemi, e mi dispiacerebbe anche se perdesse il lavoro, anche perche? penso abbia una famiglia da mantenere. Sono una persona molto corretta in cio? che faccio e ho sempre avuto il biglietto oppure l’abbonamento quando andavo a scuola, le poche persone che mi conoscono veramente possono confermarlo. Vorrei anche precisare che non e? la prima volta e non sono la prima che tratta cosi?: lui non fa distinzione di colore ed eta?, gli basta semplicemente vederti in piedi o che stai tornando al posto e subito pensa male».