Gira video hard nella vasca idromassaggio di un hotel sul Lago di Como

Che il lago di Como fosse uno scenario da sogno e adatto a un set cinematografico si sapeva da tempo, ma da qui a pensare a un set "hard" ce ne corre.

Non ha invece avuto dubbi una nota attrice, attiva su Onlyfans, che ha scelto di immortalare una scena a luci rosse proprio con il Lario come sfondo, ma con l'aggravante di averla girata all'interno della vasca idromassaggio di un hotel sul lungolago di Malgrate senza aver chiesto autorizzazione alla direzione della prestigiosa struttura.

Strascico legale

Il video, diffuso in rete sulla popolare piattaforma per contenuti esclusivi, sta facendo discutere, anche perché i titolari dell'albergo, come riporta Il Giorno, non hanno rilasciato alcuna autorizzazione a Layla - questo il nome d'arte dell'utente di Onlyfans - né evidentemente l'avrebbero concessa anche di fronte a precisa richiesta.

Il filmato hard - lungo una dozzina di minuti con scene alquanto esplicite che ritraggono la donna con due uomini sia in camera sia, appunto, nella vasca panoramica - potrebbe avere uno strascico inatteso, considerato che la direzione, oltre a pretendere l'immediata rimozione del video (ormai già sul web), avrebbe incaricato anche un avvocato di occuparsi del caso.

L'attrice, Layla, risiede a Maiorca e ha una trentina d'anni. Il suo profilo sulla nota piattaforma a pagamento vanta circa 2mila follower. Il video in questione sarebbe stato girato qualche tempo fa, ma soltanto adesso è diventato virale ed è giunto sino ai gestori dell'albergo.