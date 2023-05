Sopralluogo con l'elicottero sul fronte della frana di Fiumelatte

Sopralluogo dei tecnici sul fronte della frana di Fiumelatte, che venerdì scorso ha investito la galleria lungo la Provinciale 72, portando così alla chiusura della strada e della tratta ferroviaria (qui i mezzi sostitutivi).

Lunedì pomeriggio i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e Bellano con l'ausilio dell'elicottero Vf Drago153 proveniente da Malpensa hanno elitrasportato e successivamente verricellato tramite tecniche alpinistiche personale tecnico della Provincia di Lecco e di Rfi nella zona impervia interessata dal movimento franoso.

Autobotte di supporto

In supporto da terra i vigili del fuoco hanno inviato all'eliporto del Bione un'autobotte per il rifornimento dell'elicottero.

Le operazioni sono durate per tutta la giornata di oggi.

I pompieri lecchesi hanno messo a disposizione uomini e mezzi per agevolare la valutazione della situazione e permettere di portare la viabilità alla normalità il prima possibile. Si attendono comunicazioni ufficiali nelle prossime ore.