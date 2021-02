Anche i Vigili del Fuoco di Lecco impegnati nelle ricerche dei dispersi sul Monte Velino

Alcuni tecnici Saf (Speleo Alpino Fluviale) hanno raggiunto la località montana in Abruzzo dove dal 25 gennaio non si hanno più notizie di quattro escursionisti

Anche i Vigili del Fuoco Saf di Lecco sono impegnati in Abruzzo nella ricerca dei quattro escursionisti scomparsi sul monte Velino, in provincia de L'Aquila, dal 25 gennaio scorso. Si teme che i quattro siano stati travolti da una valanga. Appena scattato l'allarme, diversi Comandi dei Vigili del Fuoco hanno inviato sul posto una serie di squadre altamente specializzate per questo tipo di soccorsi.

Tra loro ci sono anche alcuni operatori del Comando di Lecco: si tratta dei tecnici del nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) con specializzazione in situazioni di neve e ghiaccio.

Della squadra che ha raggiunto la vetta abruzzese fanno parte anche delle unità provenienti dai Comandi di Brescia, Bergamo, Varese e Sondrio. Il personale che compone questo tipo di unità da soccorso è altamente specializzato, infatti spesso si trovano a operare in condizioni estreme sia per le condizioni meteo/climatiche sia per lo scenario dove si svolgono le ricerche.