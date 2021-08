Da Lecco due unità dei Vigili del fuoco per fronteggiare l'emergenza incendi in Sicilia

La solidarietà e lo spirito d'azione dei Vigili del fuoco. Ci sono anche due unità del comando provinciale di Lecco tra le forze di soccorso della colonna mobile della Lombardia che in queste ore sono partite alla volta della Sicilia, per contrastare i terribili incendi che stanno mettendo in ginocchio l'isola.

Un'unità in particolare, fra quelle lecchesi mobilitate, la Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento), è specializzata nel coordinamento dei Canadair e delle squadre di terra che fronteggeranno le fiamme dei roghi. La situazione in terra sicula è drammatica: dal 15 giugno scorso gli interventi dei Vigili del fuoco per incendi a boschi e vegetazione sono stati 8.669, nella sola giornata di domenica 257; particolarmente colpite le province di Catania, Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Siracusa.

Nella giornata di ieri dal Nord Italia sono partite alla volta della Sicilia anche 33 squadre di Protezione civile. Regione Sicilia ha così commentato: "È la prima risposta alla richiesta di dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale di Protezione civile".

Dalla Lombardia in partenza 13 volontari dell'Antincendio Boschivo della Pc. "Da assessore regionale - ha dichiarato Pietro Foroni - esprimo tutta la solidarietà della Regione agli abitanti delle zone colpite. In queste ore squadre di volontari lombardi sono al lavoro per fornire sostegno e aiutare nelle operazioni di ripristino della messa in sicurezza. Una missione della durata prevista di alcuni giorni".