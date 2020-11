Cade con la moto in una zona impervia di Lierna, interviene l'elisoccorso

È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Lecco e dell'elicottero del 118 oggi pomeriggio a Lierna per prestare aiuto a un 39enne caduto mentre andava in moto. L'incidente è avvenuto in una zona impervia del paese. I pompieri sono intervenuti con una squadra Saf (speleo alpino fluviale) e una squadra di prima partenza, in collaborazione con il Soccorso alpino, Cnsas XIX Delegazione Lariana e il Soccorso Bellanese con l'ambulanza.

L'allerta è scattata in codice giallo, con i soccorsi poi proseguiti in verde. Le condizioni del 39enne sarebbero per fortuna risultate non gravi. L'uomo è stato comunque trasportato all'ospedale di Gravedona con l'elisoccorso giunto a Lierna da Como. Sempre nella giornata di oggi, mercoledì 18 novembre, alcune squadre di soccorritori erano già dovute intervenire sul monte Manavello, sopra Mandello, per aiutare un'altra persona in difficoltà.

Gallery