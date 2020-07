Cadono calcinacci dalla Torre Prinetti, in azione i Vigili del fuoco

Vigili del fuoco in azione nella serata di mercoledì 29 luglio a Merate. La chiamata per l'intervento dei pompieri si è resa necessaria in Piazza Prinetti, poco dopo le ore 20, a causa del distacco di calcinacci dalla torre, simbolo del comune meratese.

I vigili del fuoco del distaccamento volontario sito nella cittadina brianzola sono intervenuti con due mezzi, un'autopompa e un'autoscala.

Le squadra hanno raggiunto la parte più alta del manufatto e hanno lavorato circa un'ora per mettere in sicurezza la zona coinvolta dal distacco. La situazione è dunque tornata alla normalità in serata, senza creare ulteriore timore tra la cittadinanza.