Amore finito: in vendita la villa sul Lario di Chiara Ferragni e Fedez

È in vendita la casa sul Lario di Chiara Ferragni e Fedez. Villa Matilda, che si trova sul ramo di Como del lago, è stata acquistata nel corso dell'inverno 2023: circa un anno dopo è stata rimessa sul mercato a causa della separazione tra l'imprenditrice e il cantante, con tanto di mandato per l'agenzia Christie's Real Estate; “Questa non è solo una casa. È uno stile di vita”, così viene presentata la residenza attraverso un annuncio pubblicato sui social network.

Di chi è la casa di Fedez e Ferragni?

Nel luglio 2023 Chiara Ferragni e Fedez trascorrevano il primo weekend a Villa Matilda, la lussuosa dimora a Pognana Lario acquistata nel gennaio dello stesso anno. Abbiamo avuto modo di ammirare la villa da sogno, a picco sull'acqua e con la piscina a sfioro, gli arredi del giardino molto raffinati e anche gli interni degni di una dimora di lusso: tutto è stato curato nei dettagli. E sono stati proprio i Ferragnez a aprire le porte della loro casa postando delle incredibili foto sui social. Non è sfuggito il nome che la famiglia ha voluto dare alla loro nuova villa: il nome Villa Matilda è un omaggio alla cagnolina di Chiara che purtroppo è morta proprio lo scorso 29 luglio 2023.

A chi appartiene davvero Villa Matilda? Come emerso a inizio 2024, Villa Matilda fa parte delle proprietà della società Flv Immobiliare, di cui è socio la società Zedef srl, ovvero la cassaforte della famiglia Lucia. Di questa società, Fedez detiene il 10% mentre il resto del 90% delle quote sono state divise tra sua madre (socia di maggioranza) e suo padre.

La nuova fiamma di Fedez è lecchese

Per quanto riguarda l'ultimo fronte del gossip, ovvero le nuove fiamme attribuite ai due, impazza il gossip su Sveva Magatti: lecchese nata nel 2003, è stata immortalata dai paparazzi di "Chi" con Fedez in una masseria di Otranto solo pochi giorni fa. Ex studentessa del liceo Manzoni di Lecco, attualmente studia Interior design presso il Politecnico di Milano ed è avulsa dal mondo dello spettacolo. Un mondo che, inevitabilmente, ora ha messo gli occhi su di lei.