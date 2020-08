Picchia e insulta la moglie davanti ai figli: padre di famiglia denunciato dalla Polizia

Nella serata di mercoledì 12 agosto il personale della Polizia di Stato di Lecco – Squadra Volanti, facendo seguito alla richiesta di aiuto giunta presso la Centrale Operativa della Questura, è intervenuto all’interno di un’abitazione di Lecco. Qui, una donna era appena stata insultata e minacciata dal marito ubriaco, alla presenza dei due figli di dodici e un anno.

All’arrivo degli operatori l’uomo, un quarantenne incensurato, aveva già lasciato la casa, mentre la donna, palesemente scossa, ha reiferito agli agenti di essere ormai da tempo oggetto di continue condotte vessatorie, insulti, minacce e aggressioni fisiche da parte del marito, ma di non aver mai avuto il coraggio di raccontare a qualcuno quanto stesse accadendo, né, tantomeno, di denunciare i fatti alle Forze dell’Ordine. Tutto ciò fino a quella sera, quando, all’ennesimo episodio di violenza subita, la donna è giunta all’esasperazione e ha chiamato il numero di emergenza (Nue, 112).

Trasferiti in una struttura protetta

Nell’occasione, la giovane mamma ha trovato negli uomini della Polizia di Stato il conforto e il sostegno necessari per consentirle di denunciare il marito violento. Nell’immediatezza, al fine di tutelarne l’incolumità, la donna ed i bambini sono stati collocati in una struttura protetta.

Nella giornata di Ferragosto, il personale della Squadra Mobile in servizio presso la Questura di Lecco, al termine di un’approfondita attività d’indagine, ha indagato in stato di libertà l’uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia commessi a danno della moglie e dei figli.