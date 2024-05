Picchiato esercente a Mandello Basso, derubato ragazzino in stazione

Episodi di violenza a Mandello. Cresce la preoccupazione, anche se dal Comune rassicurano: "Ci siamo già attivati per potenziare i controlli".

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti negli ultimi giorni. Il primo in ordine temporale venerdì, quando un gruppetto di ragazzini ha fatto irruzione in un'attività commerciale di piazza Garibaldi, cercando di rubare e in un secondo momento aggredendo il titolare, che è rimasto ferito. Dopo la denuncia presentata dall'uomo, sono in corso indagini da parte dei Carabinieri. L'aggressione, secondo le testimonianze, sarebbe scaturita a seguito di una rissa verificatasi poco prima fuori dal negozio.

Lunedì in stazione un giovane è stato aggredito da un gruppetto di giovani, giunto a Mandello in treno, al fine di rubargli il telefono. La loro fuga è durata poco, i carabinieri li hanno rintracciati e identificati dopo la telefonata al 112. Sarebbero tutti residenti fuori dal comune lariano.

Domenica un episodio di vandalismo è accaduto ai Giardini: ragazzi hanno divelto le reti dell'area di cantiere per andare a prendere il sole e giocare a pallone. "Li abbiamo fatti sgomberare con i carabinieri, siamo intervenuti io e il sindaco - spiega l'assessore alla Sicurezza Sergio Gatti - Poco dopo, però, hanno cercato di rientrare. Putroppo è la conseguenza dell'afflusso sempre maggiore di turisti e bagnanti del weekend, che sta diventando un grave problema per tutti i comuni della riviera".

"Coinvolte Polizia locale e forze dell'ordine"

Gatti tranquillizza la cittadinanza: "Queste bande di ragazzini che arrivano la domenica stanno facendo danni a Mandello, ma stiamo prendendo contromisure coinvolgendo Polizia locale, forze dell'ordine e Prefettura. Il sindaco si sta muovendo per avere un presidio alla stazione e in giro per Mandello, ma deve essere coordinato dalle forze dell'ordine".

La minoranza chiede la convocazione della Commissione Sicurezza: "Va bene tutto, si accettando suggerimenti e critiche - conclude Gatti - ma queste richieste devono essere protocollate in Comune e non sui giornali, come previsto dalle norme. Tra l'altro sono episodi avvenuti pochi giorni fa".