Lutto tra i Volontari del Soccorso: si è spento il sorriso di Cristina

"Insieme a te è volato in cielo un altro pezzo del nostro cuore... ti vogliamo ricordare così... con questo sorriso delicato e la tua voglia di aiutare il prossimo. Ciao Cri, ci hai lasciato, ma ciò che non ci lascerà mai è il tuo ricordo".

Con queste parole, semplici ma vere, i Volontari del soccorso di Calolziocorte hanno espresso il loro sentito cordoglio per la morte della volontaria Cristina Radaelli. La donna, residente a Calolziocorte, si è spenta ieri all'età di soli 53 anni. Lavorava come impiegata a Lecco in un'azienda del settore sanitario e fino a pochi giorni fa aveva prestato servizio all'interno dell'associazione di via Mazzini. Partecipava in modo attivo alle iniziative dei Volontari, come dimostra la foto che la ritrae sorridente in occasione della camminata "4 pass coi vuluntari" organizzata ogni anno tra Calolzio e il Lavello.

"Cristina era una persona generosa, sorridente, gentile, ed era legatissima ai Volontari del Soccorso di Calolzio - ricorda il presidente Fabrizio Vatteroni - Faceva parte della nostra associazione dal 2005, era stata anche consigliere e solo pochi giorni aveva prestato servizio come telefonista. Ci mancherà. Ci uniamo al cordoglio dei famigliari in questo momento di dolore".