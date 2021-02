Valmadrera: cordoglio per la scomparsa di Beppe Voltolini. Fu consigliere comunale e difensore civico

Cordoglio a Valmadrera per la scomparsa di Giuseppe Voltolini. L'Amministrazione comunale ha dato annuncio, insieme al figlio Luciano, con Ornella e Ivana e i famigliari tutti, della scomparsa di "Beppe", 96 anni, toscano di origine, figura storica del sindacato e dell’Anpi, dal 1985 al 1995 consigliere comunale di Valmadrera, dal 1995 al 2014 primo e unico difensore civico in città.

«Vicino alle fragilità e agli ultimi»

«Voltolini nasce politicamente – lo ricorda il sindaco Rusconi – come uomo di parte politica, ma poi come Difensore civico era stimato e votato da tutti. Ha esercitato questo ruolo senza mai calcolare il tempo donato agli altri e in maniera del tutto disinteressata e gratuita. In questo è stato davvero fino all'ultimo una persona vicino alle fragilità e agli ultimi. Penso che per persone come Beppe si possa usare senza rossore la parola politica come servizio. Se dovessi parlare ai giovani di coerenza tra parole e vita e impegno concreto nell’amministrazione pubblica, dovrei raccontare la vita di persone come Voltolini».

I funerali si svolgeranno con rito civile presso il Centro Culturale Fatebenefratelli giovedì 11 febbraio alle ore 15.00.