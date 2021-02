Scomparsa dal Pronto soccorso di Merate, ci torna dopo un incidente

Classe 1991, si era allontanata alle 8 di domenica. L'aggiornamento della Prefettura di Lecco nella mattinata di lunedì: la donna è ora ricoverata in condizioni non gravi

Era scomparsa da un giorno, quando si era allontanata dal Pronto soccorso dell'ospedale "Mandic" di Merate. Sulle sue tracce si erano subito messi i Carabinieri della Compagnia di Merate, allarmati dal suo allontanamento.

Questa mattina, lunedì, la Prefettura di Lecco ha comunicato un aggiornamento: la donna, di nome Wafae, 30 anni, è stata ritrovata: è rimasta coinvolta in un incidente stradale ed è ricoverata in ospedale in condizioni non gravi. Ancora da chiarire la dinamica della sua fuga e del sinistro che l'ha vista protagonista.

Le ricerche domenica

Questo il messaggio che era stato diffuso dalla Prefettura: "Dalle ore otto di domenica 21 febbraio si è allontanata dal Pronto Soccorso dell'ospedale "Mandic" di Merate la signora Wafae, classe 1991. Come riferito dalla Prefettura di Lecco, la donna è alta 174 cm, è di corporatura normale, porta capelli castani di media lunghezza e ha occhi castani. Ha, come segno particolare, una cicatrice sotto il mento".