Capodanno in zona rossa a Lecco: attenzione alle regole per il Veglione

Lecco si è risvegliata, come tutta la Lombardia e l'Italia, in zona rossa. Sarà così fino al 7 gennaio, con la sola eccezione del 4 gennaio. L'attenzione del Viminale, e delle forze dell'ordine, sarà massima soprattutto fra stasera e domani mattina, in occasione del Capodanno, con controlli più stringenti.

In zona rossa non è possibile spostarsi tra una Regione e un'altra e nemmeno tra un Comune e un altro se non per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o necessità con obbligo di autocertificazione, che è possibile scaricare dal sito del ministero dell'Interno. Attenzione però: anche gli spostamenti per tornare a casa (ovvero nella propria residenza, nel proprio domicilio o nella propria abitazione principale) hanno un limite di orario: il governo ha infatti chiarito in una faq pubblicata sul sito di Palazzo Chigi che il rientro a casa "dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22 (il 1° gennaio 2021 tra le 7 e le 22), sia nei giorni "rossi" che in quelli "arancioni". I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22 e le 5 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

Bar e ristoranti rimangono chiusi, mentre l'asporto sarà possibile fino alle 22.

Attenzione al Veglione

Attenzione ovviamente ai Veglioni. Sono permessi, ma in forma contenuta: ogni casa ha diritto ad accogliere al massimo due ospiti (non vengono contati i minori di 14 anni). È vero che il Viminale non può entrare nelle abitazioni per controlli random (il domicilio è inviolabile) ma può intervenire, eccome, su segnalazioni di vicini per schiamazzi e feste illegali. E si rischiano pesanti sanzioni. Non valgono, naturalmente, le scappatoie: feste e assembramenti non sono mai permessi. Dunque non è possibile raggiungere un domicilio in coppie diverse nè organizzare cene numerose e senza regole di distanziamento in B&B e case affittate.

Cosa si può fare e cosa no