Incrodati sullo Zucco Angelone, salvati con l'elicottero

Incrodati sullo Zucco Angelone, forze di soccorso in azione a Barzio nel tardo pomeriggio di domenica. L'allarme è stato dato attorno alle 18, ad attivarsi la Stazione di Valsassina-Valvarrone del soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana.

I tecnici sono stati mobilitati dalla centrale per due uomini di 27 e 55 anni rimasti bloccati in parete a 1.165 metri di quota, mentre stavano effettuando manovre con le corde doppie tra la via Condorpas e la via Anabasi. I due alpinisti, 28 e 55 anni, in un primo tempo hanno provato a risolvere in modo autonomo la situazione; quando però si sono resi conto di essere in difficoltà hanno deciso di chiedere aiuto prima che diventasse buio. Hanno chiamato il 112 e la centrale ha inviato sul posto il Soccorso alpino e l'elisoccorso di Areu.

Pronte in piazzola le squadre territoriali del Cnsas per un eventuale supporto al tecnico di elisoccorso. L'elicottero ha effettuato un sorvolo, ha sbarcato l'équipe sanitaria e ha completato l'intervento con il trasporto a valle delle due persone, illese.

L'appello del Soccorso alpino

Per chi si trova in una situazione critica in montagna è molto importante, come accaduto in questo caso, chiamare comunque il 112 e seguire le indicazioni. In questo periodo le giornate diventano progressivamente più corte e le ore di luce si riducono. Gli interventi al buio sono più complessi e quindi, se ci si trova in difficoltà, è opportuno non perdere tempo prezioso.