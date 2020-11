Persona in difficoltà nella zona dello Zucco di Manavello: intervengono varie squadre di soccorritori

Intervento in corso sullo Zucco di Manavello, nel territorio comunale di Mandello del Lario. Il Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco, i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino e Speleologico e i volontari inviati da Areu stanno agendo per soccorrere una persona, forse un escursionista, andato in difficoltà mentre si trovava non lontano dal bivacco.

Per rendere più efficace l'intervento è stato fatto levare in volo anche l'elicottero di stanza presso la base di Villa Guardia (Como).