Csi Lecco - campionato regionale corsa in montagna

Secondo appuntamento per la corsa in montagna con la prova organizzata dal Csi Lombardia l'8 agosto.

Domenica 8 agosto a Cimbergo (Bs) ci terrà la seconda gara regionale di corsa in montagna alla quale prenderanno parte diverse società del comitato Csi di Lecco. La competizione, organizzata dal Csi Lombardia sarà in concomitanza con la 40ª edizione della “CIMBERGO-VOLANO”. Potranno partecipare alla gara gli dovranno appartenere ad una società affiliata al Centro Sportivo Italiano e dovranno essere affiliati al Csi nella categoria atletica leggera. C’è tempo fino al 5 agosto per iscriversi alla competizione tramite il tesseramento online a disposizione delle società affiliate al Csi e operativo nel comitato lecchese. Gli atleti non tesserati CSI che volessero partecipare al Campionato Regionale di Corsa in Montagna dovranno comunicare la propria adesione agli organizzatori nei modi da questi previsti; sarà quindi predisposta una apposita CSICARD che verrà consegnata all’atleta la mattina della gara, da parte del Responsabile CSI presente, dietro pagamento della quota di € 10,00. La quota dà la possibilità di partecipare a tutte le prove del Campionato Regionale di Corsa in Montagna.