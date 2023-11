Escavatore si ribalta, uomo cade da due metri: è grave

Drammatico infortunio sul lavoro questa mattina, giovedì, nella frazione di Bonzeno a Bellano. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, un escavatore si è ribaltato, sbalzando il conducente a terra da un'altezza superiore ai due metri.

L'uomo che si trovava alla guida del mezzo - un 35enne italiano di origini marocchine, residente a Montello (So) - ha subito un colpo violento, rimediando diversi traumi. Immediata è scattata la richiesta di aiuto al numero unico per le emergenze 112. Dalla centrale di Areu sono stati inviati a Bonzeno l'ambulanza del Soccorso Bellanese, un'autoinfermieristica e l'elicottero decollato dal Sant'Anna di Como. Sul luogo anche i vigili del fuoco del locale distaccamento, intervenuti con un'autopompa e una squadra Saf (Speleo alpino fluviale).

Caduta da un muretto

Stando alle prime ricostruzioni dell'incidente, il ribaltamento del piccolo escavatore avrebbe sbalzato l'uomo da un muretto piuttosto alto: come confermato dai medici di Areu, il malcapitato ha rimediato traumi alla testa, al volto e al torace ed è stato prima sedato e intubato, quindi trasportato dal personale del Soccorso Bellanese all'elisuperficie e successivamente trasferito via elicottero all'ospedale di Varese in codice rosso.

Sul luogo della caduta si sono trattenuti vigili del fuoco, carabinieri e tecnici di Ats Brianza per la messa in sicurezza e gli accertamenti del caso.