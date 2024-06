Sul lungolago di Lecco apre Rossopomodoro. Ultimi lavori in corso

Ora c'è anche una data ufficiale. Sul lungolago di Lecco il prossimo giovedi 20 giugno alle ore 19.30 verrà inaugurato il nuovo locale di Rossopomodoro. La nuova attività di ristorazione entrerà nell'immobile su due piani che per 27 anni era stato la casa del Mc Donald's. Il Mc si trasferirà invece negli spazi vicini dell'ex Larius, sempre in zona lago. Intanto nel nuovo ristorante "Rossopomodoro - Come un giorno a Napoli" sono in corso i lavori per gli ultimi ritocchi interni ed esterni in vista dell'imminente apertura al pubblico.

"Stiamo accelerando le opere per arrivare puntuali alla data prevista di apertura del 19/20 giugno - ha confermato oggi l'ufficio stampa della nota azienda di ristorazione - Le opere sono in corso per riqualificare sale e cucina secondo gli standard e gli arredi tipici di Rossopomodoro. Nei prossimi giorni illustreremo più nei dettagli le novità". Non è ancora stato reso noto invece il numero di persone che lavoreranno nel nuovo locale, anche perchè, come campaggia sul manifesto all'ingresso con la mail per inviare i curricula, sono ancora in corso le ultime selezioni per il personale.

"Chi siamo"

Quali sono i piatti e la filosofia culinaria di Rossopomodoro? Eccolo spiegato dall'azienda sul proprio sito web. "Siamo la più grande catena di pizzerie napoletane nel Mondo, punto di riferimento della vera pizza e cucina napoletana. E siamo napoletani! Da oltre 20 anni manteniamo questa leadership basando la nostra filosofia su 3 pilastri: la lavorazione artigianale affidata a pizzaiuoli e chef di scuola partenopea, la qualità delle materie prime, la scelta di fornitori storici e d’eccellenza. Siamo la più grande famiglia napoletana nel mondo composta da oltre 3000 persone, di cui 400 tra pizzaiuoli e chef, che lavorano in 100 ristoranti pizzerie in Italia e all’estero". Ed ora entranno a fare parte di questo team anche i colleghi lecchesi.

"Il nostro servizio è fondato sulla rinomata accoglienza napoletana - spiegano inoltre i creatori dell'attività di ristorazione - L’esperienza di Rossopomodoro è riassunta nel suo claim 'come un giorno a Napoli' che significa immergersi nella storia, nella cultura e nei sapori di Napoli in qualunque Rossopomodoro ci si trovi. Sì, perché siamo la vera tradizione napoletana, siamo i suoi sapori autentici, siamo i suoi colori, la sua allegria. In qualche modo siamo anche delle 'piccole Napoli' sparse nel mondo, perché in ogni nostro locale c’è uno spaccato della nostra amata città, i suoi panorami, i suoi monumenti, i suoi decori artistici che rivivono negli arredi, nelle maioliche, sui muri e nelle architetture di ogni Rossopomodoro". Anche nella città del Manzoni chef e pizzaiuoli di Rossopomodoro proporranno dal 19 giugno sughi, salse e condimenti in tante pizze e piatti.