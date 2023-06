Tra storia e sapori: la Miascia

La Miascia, dolce tipico del Lago di Como, è un dolce povero, una “torta casalinga” dalle origini antichissime. Sui natali della torta ci sarebbe da disquisire. C’è chi dice che sia nata a Menaggio, chi a Bellagio e chi a Mandello del Lario.

Conosciuta anche come meascia o turta di paisan, il nome deriva dal fatto che un tempo veniva preparata durante il giorno della festa del paese e anticamente veniva cotta in forni comunitari utilizzando il pane che fino a prima della preparazione era conservato nella tradizionale "panadura".

La Miascia si prepara con gli avanzi. L’ingrediente principale è il “pan poss”, il pane raffermo, che un tempo non si gettava mai via.

Si prepara impastando il pane raffermo con il latte, si aggiungono poi uova, zucchero, burro, mele o pere, pinoli, uvette e, a discrezione, amaretti sbriciolati, cioccolato amaro, scorza di limone. Si versa poi l’impasto nella tortiera imburrata e si fa cuocere in forno a 180° circa per 30 minuti.

Esistono numerose varianti locali in cui si può apprezzare questo dolce, alcune che non utilizzano il pane raffermo, ma si basano su un impasto di farina bianca e gialla. Alcune ricette usano il cacao, altre invece no, e si ottiene quindi una miascia “bianca”.

I dolci poveri, come la miascia, sono sovente preparati con frutta secca o fresca, per ottenere una base zuccherina naturale. Un tempo infatti lo zucchero era molto raro e lo si trovava solo sulla mensa dei ceti più abbienti.

In passato, il dolce non era come oggi consumato a fine pasto, ma in alcuni casi in sostituzione del pasto stesso, piuttosto che come merenda o comunque in occasioni particolari come feste, ricorrenze, doveri di ospitalità.