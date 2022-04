Con l'Acccademia meccanica la formazione di qualità entra direttamente in azienda

Nasce la nuova Acccademia meccanica interna alla Torneria automatica Alfredo Colombo di Verderio: la formazione va di pari passo con il lavoro e, anzi, trova i propri spazi all'interno dell'attività produttiva.

Nell'anno del 60° anniversario dalla fondazione dell'azienda prende vita "Accademia Meccanica" attraverso l'inaugurazione del nuovo plant che accoglie gli spazi formativi riservati non solo ai giovani apprendisti ma soprattutto a tutti i collaboratori di Torneria Automatica Alfredo Colombo. La cerimonia si è svolta questa mattina, lunedì 4 aprile.

In collaborazione con l'Its Lombardia Meccatronica è stato realizzato un percorso post-diploma in apprendistato annuale che garantisce l'ottenimento del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (Ifts con valenza regionale/nazionale) in "Tecniche di Industrializzazione del Prodotto e del Processo" ai ragazzi desiderosi di intraprendere un percorso di alta specializzazione nell'ambito della meccanica di precisione.

9 apprendisti per tre macroaree

Il progetto, del quale fanno già parte i 9 apprendisti per l'anno accademico 2021/22, è suddiviso in tre macro aree: formazione esterna, all'Istituto Tecnico Superiore Lombardo per le Nuove Tecnologie Meccaniche e Meccatroniche di Sesto San Giovanni; formazione interna con il nuovo plant Accademia Meccanica di Torneria Automatica Alfredo Colombo: 600 metri quadri dedicati a spazi di apprendimento che includono sala formazione, sala metrologica, area lavoro che simula un'area produttiva aziendale e contiene torni dedicati alla formazione, area attrezzeria, spazi per coworking, area break. Il corpo docente è composto dagli attuali collaboratori di Torneria Automatica Alfredo Colombo, per una formazione sia trasversale sulle differenti aree aziendali sia verticale sulle tecniche e tecnologie presenti in azienda. Tali spazi formativi saranno adiacenti ad altrettanti 400 metri quadri predisposti per la realizzazione, in futuro, di un'area dedicata esclusivamente allo sviluppo di nuovi prodotti. Questo "centro di sviluppo" ha quindi una doppia valenza in quanto è dedicato sia alle persone (studenti e collaboratori dell'azienda) sia ai clienti (studio e co-sviluppo dei nuovi prodotti).

Per quanto riguarda il lavoro, verrà svolto direttamente nei reparti produttivi di Torneria Automatica Alfredo Colombo terminata la formazione interna, in affiancamento ai docenti e ai tutor aziendali.

Inaugurazione con autorità

Al taglio del nastro, lunedì 4 aprile, il fondatore Alfredo Colombo è stato accompagnato dalla moglie Emma e dai figli Vincenzo e Cristina che oggi guidano l'azienda. L'evento ha visto inoltre la partecipazione dei collaboratori, dell'Amministrazione comunale di Verderio, dei Rappresentanti dell'Istituto Tecnico Superiore Lombardo per le Nuove tecnologie meccaniche e meccatroniche, di Api Lecco Sondrio e del Consorzio Vero Volley. Sono state inoltre coinvolte le imprese che hanno collaborato alla realizzazione di questo spazio in tempi record.

Don Paolo Caiani ha infine benedetto gli spazi, ponendo l'attenzione sull'alto valore esperienziale di questo progetto che punta a trasmettere saperi, passione e sani valori ai più giovani. Infine, Cristina e Vincenzo Colombo hanno consegnato le divise aziendali a ogni ragazzo. L'accensione del tornio meccanico e il suono della sua entrata in funzione hanno dato infine il via ufficiale al progetto.

"La visione aziendale diventa realtà concreta"

Queste le parole di Vincenzo Colombo, amministratore delegato: "L'apertura ufficiale della nostra Accademia Meccanica è la risposta a una duplice necessità: da una parte la responsabilità dell'impresa di stringere una alleanza educativa con il mondo della scuola, al fine di formare i più giovani costruendo con loro una professionalità ricercata e riconosciuta dal nostro tessuto produttivo. Insieme, poter reperire e introdurre in Azienda nuova linfa vitale attraverso processi di formazione sempre più strutturati, capaci di generare valore e innovazione proprio a partire dall'esperienza quotidiana di tutti i nostri tecnici. L’accademia vuole trasmettere conoscenze e insegnare a fare. Infine, l'aspetto più importante: l'aver fatto diventare realtà concreta quella che è la visione aziendale: essere una realtà che si distingue per la capacità di fare molto bene il proprio mestiere grazie alle persone e alla volontà di innovarsi e migliorare costantemente. Una casa comune dove crescere professionalmente e umanamente, poter stare bene attraverso delle relazioni autentiche, la capacità di affrontare assieme le difficoltà quotidiane e la possibilità di vivere esperienze positive. Un luogo in grado di essere un punto di riferimento per le future generazioni, nel quale ciascuno di noi vorrà far crescere i propri figli".

"Difesi identità e valori in cui crediamo"

"L'altro giorno è terminato ufficialmente lo stato di emergenza e oggi, a differenza di quel 25 marzo 2020 nel quale un decreto imponeva la chiusura totale di tutte le attività produttive non essenziali, invece di chiudere stiamo aprendo nuovi spazi. L'incertezza del tempo e del futuro, come allora, permane - commenta Alessandro Magni, responsabile risorse umane - Ma è proprio in questo mutare continuo che siamo riusciti a difendere, nelle nostre scelte, l'identità e i valori nei quali crediamo. Uno spazio educativo, oltre che produttivo, nel quale trasformare, giorno dopo giorno, la vecchia alternanza tra scuola e lavoro in una rinnovata alleanza tra scuola e lavoro. Per il territorio del quale siamo parte, per i nostri giovani, per i nostri figli, per i nostri colleghi, per la nostra azienda. Un progetto che guarda all’oggi con l’ambizione di costruire il domani".