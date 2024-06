Alessandro Goretti è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori

L'assemblea del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio ha eletto il nuovo presidente e i componenti del Consiglio direttivo per il biennio 2024-2026. La riunione si è tenuta a Colico, presso la sede dell’azienda associata Atv Advanced Technology Valve, dove i giovani imprenditori hanno avuto anche l’occasione di effettuare una visita presso i reparti produttivi.

Alessandro Goretti (Agomir) è stato eletto Presidente. A formare la squadra del Consiglio Direttivo, eletti anche i Vicepresidenti Nicolò Casati (Casati), Stefano Fumagalli (Novaresin), Federica Lombardi (Howden Assiteca) e Roberto Riva (Fischer & Rechsteiner Company) e i Consiglieri Luca Agostoni (Gestlabs), Federica Vairetti (Rainoldi Mac), Andrea Missaglia (Missaglia Associati) e Lorenzo Mottolini (Salumificio Mottolini).

"Onorato e orgoglioso di questa carica"

"Sono molto onorato ed orgoglioso di questa carica - commenta Alessandro Goretti - Ringrazio i colleghi per la loro fiducia e, in particolare, Stefano Fumagalli assieme ai componenti del direttivo che hanno dato la loro disponibilità ad impegnarsi per il Gruppo nei prossimi due anni. In continuità con quanto fatto sinora avremo come guida i valori fondanti condivisi dal consiglio e dal Gruppo, accompagnati dall’entusiasmo che da sempre ci contraddistingue, ma anche da senso pragmatico. In particolare - aggiunge il neo presidente del Gruppo Giovani - all’insegna dello spirito di coesione verranno attribuite una serie di deleghe e, assieme, valuteremo le attività da progettare, con attenzione anche all’utilizzo delle nuove tecnologie. Un aspetto che mi è particolarmente caro è infatti quello della cooperazione, sia interna a Confindustria Lecco e Sondrio sia con altri gruppi territoriali".

"Oggi inizia un nuovo ciclo nella storia del nostro Gruppo - evidenzia a sua volta il past president e vicepresidente del Gruppo Giovani di Confindustria Lecco e Sondrio, Stefano Fumagalli, che in occasione dell’incontro ha ripercorso le iniziative degli ultimi anni - Ci lasciamo alle spalle un quadriennio intenso e ricco di attività. Oggi è tempo di bilanci e posso dire che per me essere parte del gruppo ha voluto dire per prima cosa imparare, arricchire il bagaglio personale e vivere il confronto con altri colleghi, cosa che è sempre fonte di grande energia. Si conclude quindi per me un’esperienza indimenticabile". Il prossimo appuntamento del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio sarà a settembre con l’assemblea pubblica che, come di consueto, si terrà a Varenna nelle sale di Villa Monastero.

Goretti è manager di Agomir e socio di Gr Informatica

Alessandro Goretti è Amministratore e R&D Manager di Agomir e socio di G.R. Informatica, il Gruppo di famiglia, che oggi occupa nel complesso 110 persone circa nelle diverse sedi, del quale fa parte anche Agomir con la sede principale di Lecco. Impegnato da tempo nel Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, Goretti ha già ricoperto la carica di vicepresidente e di consigliere con delega all’innovazione e tecnologia del gruppo. È rappresentante del Gruppo Giovani Imprenditori nel Consiglio generale di Confindustria Lecco e Sondrio.