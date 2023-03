Le imprese del territorio lariano crescono come nell'epoca pre-covid

L'economia lecchese continua la sua crescita. Lo confermano i dati dell'analisi congiunturale 4° trimestre e intero anno 2022 della Camera di Commercio per Industria, artigianato, commercio e servizi.

Nel 2022 le due province lariane, Lecco e Como, hanno proseguito il recupero iniziato nel 2021, con buone performance in quasi tutti gli indicatori. Rispetto alla media 2021, infatti, il comparto industriale ha messo a segno una crescita della produzione del +10,5% a Como e del +4,3% a Lecco; per gli ordini rispettivamente +12% e +1,9%; per il fatturato +15,8% e +10,1%; per l'occupazione +0,5% e +1,4%.

Positivi anche i dati dell'artigianato, con incrementi di produzione, fatturato e ordini in entrambi i territori: produzione +6,3% a Como e +3,7% a Lecco (nonostante un quarto trimestre in forte rallentamento per quest'ultima provincia, unica in Lombardia con il segno "meno": -1,5%); fatturato rispettivamente, +9,8% e +6,3%; ordini +4,3% e +0,9%. Anche per gli ordini Lecco, con Varese e Mantova, nel 4° trimestre vede una riduzione (-1,3%). A Lecco diminuisce pure l'occupazione artigiana (-0,3%, calo concentrato negli ultimi 3 mesi del 2022, che hanno fatto registrare un -1,6%) contro il +2,1% di Como (anch'essa in rallentamento nell'ultimo trimestre: -0,3%).

Il volume d'affari del commercio aumenta del 6,3% a Como e del 5,1% a Lecco; quello dei servizi rispettivamente del 20,2% e del 17,7%. In entrambi i comparti cresce anche l'occupazione: nel commercio Como +0,8% e Lecco +4,2%; nei servizi rispettivamente +11,1% e +5,6%. A Como (cfr. tav. 3,6,9 e 12 allegato statistico) resta inferiore ai livelli pre-Covid solo l'occupazione dell'industria (-2,9%, contro il +3,2% lecchese), mentre a Lecco è l'artigianato a non aver recuperato i cali di questo indicatore (-0,4%; invariata a Como). A Lecco, anche gli ordini dell'artigianato restano leggermente al di sotto della media 2019 (-0,3%). Viceversa, tornano superiori ai livelli del 2019:

A Como produzione, ordini e fatturato dell'industria (rispettivamente +8,7%, +16,1% e +20,9%) e dell'artigianato (+4,1%, +1,5% e +13,2%); volume d'affari e occupazione di commercio e servizi (per il commercio, rispettivamente, +8,8% e +2,9%; per i servizi +20,3% e +24,6%);

A Lecco tutti gli indicatori del comparto industriale (produzione +13,8%; ordini +16%; fatturato +26,1%), come pure la produzione e il fatturato dell'artigianato (rispettivamente +5,7% e +7,4%), il volume d'affari e l'occupazione in entrambi i settori del terziario (per il commercio rispettivamente +11,1% e +13,6%; per i servizi +17% e +4,6%).

Industria

Più nello specifico, nel settore industriale:

A paragone con il 2021, la performance delle imprese comasche è migliore di quella media regionale per tutti gli indicatori, a eccezione dell'occupazione (produzione lombarda +6,3%; ordini +8,4%; fatturato +14,5%; occupazione +1,5%).

Rispetto al 2019, invece, Como ha variazioni tutte inferiori al dato medio lombardo: produzione lombarda +10,9%; ordini +22%; fatturato +28,4%. Questi indicatori hanno recuperato i livelli pre-Covid in tutti i territori della nostra regione, mentre per l'occupazione Como è l'unica provincia in calo (come detto, -2,9%).

Per le imprese industriali lecchesi, rispetto al 2021, produzione, ordini e fatturato hanno andamenti meno dinamici rispetto a quello medio della Lombardia, mentre quello dell'occupazione è in linea.

Rispetto al 2019, le variazioni di ordini e fatturato delle imprese lecchesi sono meno positive di quelle lombarde, al contrario di produzione e occupazione (registrando in entrambe le variazioni positive più alte della regione).

Artigianato

Rispetto al 2021 (cfr. tav. 5 allegato statistico), la performance delle imprese comasche è in linea con quella media regionale (produzione lombarda +6,9%; ordini +4,9%; fatturato +8,9%); fa eccezione l'occupazione che registra un incremento decisamente più alto rispetto alla Lombardia (il +2,1% comasco è il dato migliore tra tutte le province lombarde, la cui media si attesta a +0,4%).

Rispetto al 2019, solo la produzione delle imprese industriali comasche cresce meno della media lombarda (pari a +5,2%). Lodi non ha ancora recuperato i livelli 2019 di produzione e fatturato (media lombarda +9,1%); per gli ordini Lodi, Pavia, Milano, Mantova, Varese e Lecco (variazione media regionale +0,8%). Superano i livelli medi 2019 dell'occupazione solo Bergamo e Mantova; Como, grazie al recupero dell'ultimo anno, li ha esattamente raggiunti.

A Lecco, rispetto al 2021, tute le variazioni sono inferiori al dato regionale e risulta in controtendenza il dato dell'occupazione (che in Lombardia cresce dello 0,4%).

Rispetto al 2019, viceversa, produzione e occupazione hanno variazioni migliori rispetto alla media regionale. In controtendenza gli ordini (che, come detto, non hanno ancora raggiunto i livelli pre-Covid).

Commercio e servizi

Rispetto al 2021, Como mette a segno un aumento del volume d'affari superiore alla media regionale per quanto riguarda i servizi (Lombardia +14,7%) e analogo per il commercio (anche la Lombardia +6,3%). La variazione dell'occupazione nei servizi è superiore alla

media regionale (che si attesta a +4,9%), mentre è inferiore per il commercio (Lombardia +2,2%).

Rispetto al 2019, a Como l'occupazione nei servizi ha una performance migliore della media regionale (Lombardia +5,6%); restano sotto ai livelli 2019 Varese, Cremona, Bergamo e Pavia. L'occupazione nel commercio in Lombardia cresce del 6,5% e tutte le

province hanno superato la media 2019. Anche con riferimento al volume d'affari, la crescita supera quella lombarda nei servizi (il dato regionale è pari a +16,7%), mentre è inferiore nel commercio (Lombardia +9,9%). In entrambi i settori, tutti i territori della nostra regione hanno recuperato le perdite dovute alla pandemia.

La provincia di Lecco, rispetto al 2021, evidenzia un aumento del volume d'affari superiore alla media regionale per quanto riguarda i servizi, mentre è inferiore quello del commercio; per quanto riguarda l'occupazione, in entrambi i comparti il territorio evidenzia crescite superiori alla media lombarda.

Rispetto al 2019, sia commercio che servizi registrano recuperi superiori alla media lombarda per il volume d'affari, mentre solo nel primo settore l'incremento dell'occupazione è più elevato.

Aspettative delle imprese per il 1° trimestre 2023