Le prelibatezze della cucina brasiliana con divertimento per bimbi la domenica a mezzogiorno e un dehor estivo davvero speciale

Se avete voglia di scoprire la gastronomia brasiliana a Lecco, c'è un ristorante che vi farà viaggiare direttamente nella cultura e nelle tradizioni del Brasile.

Si trova nel cuore della città, ed è conosciuto come un vero e proprio angolo di paradiso per gli amanti del cibo brasiliano.

La location è arredata in un modo esotico con un'esterno caratteristico a richiamare l'ambiente tipico brasiliano.

Churraskinho è un vero e proprio punto di riferimento per quanto riguarda la gastronomia brasiliana, “un vero e proprio angolo di Brasile nel cuore di Lecco”.

Una location unica nel suo genere capace di proiettare il cliente direttamente nel cuore del Brasile attraverso un design esotico ed una zona outdoor caratteristica che rimanda agli ambienti tipici brasiliani attraverso murales che avvolgono il cliente in un’atmosfera decisamente particolare.

Un’atmosfera adatta anche ai più piccoli attraverso l’animazione offerta ogni domenica in pausa pranzo.

Nel mese di giugno il ristorante offre la possibilità di aperitivo nei giorni che vanno dalla domenica al giovedì a partire dalle ore 18.

Un’esperienza singolare che vi farà immergere nei sapori brasiliani con i migliori piatti tipici, cocktail freschi e colorati in un’atmosfera festosa ed esotica per un’esperienza di gusto indimenticabile.

Un’esperienza unica in una location altrettanto singolare che vi farà scoprire i principali tagli di carne, selezionati e cucinati secondo la tradizione dai “passador”, cuochi esperti brasiliani capaci di soddisfare anche i palati più raffinati ed esigenti, che vi raggiungeranno direttamente al tavolo per tagliare con maestria davanti a voi la carne scelta, servita nelle spade tradizionali.

Churraskinho, Via Antonio Fogazzaro, 27, 23900

Lecco LC

Per ulteriori informazioni: +39 0341 155 9173