Api e Confartigianato Lecco si incontrano: nasce Rete Ufficio Estero

Per la prima volta due associazioni di categoria uniscono forze e competenze per creare un soggetto giuridico che si occuperà di fornire sostegno alle imprese del territorio che agiscono sui mercati internazionali: nasce così Nasce Rete Ufficio Estero.

A proporlo sono Api Lecco e Confartigianato Imprese Lecco, che raccolgono il testimone da Ufficio Estero, già attivo proprio nella sede di Api in Via Pergola, sorto nel 2008 dalla preziosa eredità di Ilexport. L'ufficio, guidato da Angelo Crippa, sarà composto da sei persone in grado di sviluppare potenziali contatti in otto lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, moldavo e romeno) per le mediopiccole imprese che non possono permettersi un proprio ufficio esteri, o comunque a prezzi molto più contenuti.

La finalità è aiutare le realtà economiche lecchesi a crescere nella ricerca di nuovi potenziali clienti oltreconfine (ma non solo), affiancando altri servizi quali l'organizzazione di fiere e missioni all'estero, traduzioni e interpretariato, consulenza specializzata, strategia e-commerce, social media marketing.

«Valorizzate le risorse»

«È un momento importante per noi, di grande sviluppo, la Rete è il risultato di una visione che abbiamo avuto insieme 13 anni fa - commenta Luigi Sabadini, presidente di Api Lecco Sondrio - Allora si voleva dismettere quello che venne definito "il carrozzone Ilexport" dedicato all'internazionalizzazione. Con gli amici di Confartigianato abbiamo creduto nella sua rigenerazione, vedendo in questa attività delle potenzialità per il territorio: il tempo e i risultati ci hanno premiato. Abbiamo valorizzato in questi anni delle risorse che hanno dato un supporto strategico alle nostre imprese, ora grazie alla costituzione di questa società saremo in grado di offrire ancora più forza e professionalità alle nostre imprese, non solo alle associate, ma a tutte quelle che vogliono sviluppare nuovi mercati all'estero».

«La nascita della società Rete Ufficio Estero rappresenta il consolidamento di un'esperienza più che collaudata con Api - commenta Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco - In questi anni il nostro lavoro in questo campo è cresciuto, così come il numero di aziende seguite ed è quindi arrivato il momento di fare un importante passo in più per le imprese associate e non solo. Partendo dal presupposto che l'export, soprattutto per il comparto della meccanica, rappresenta da sempre una tradizione per il nostro territorio, abbiamo scelto di continuare a lavorare in sinergia con Api, costruendo una squadra di professionisti in grado di supportare gli imprenditori nell'espansione del proprio business su nuovi mercati. La Rete Ufficio Estero è una sfida che abbiamo colto e che ora ci vede essere protagonisti sul mercato al di là del mondo puramente associativo. Il servizio offerto, inoltre, si baserà sull'impiego delle nuove tecnologie e piattaforme digitali, come l'inbound marketing e il social media marketing. Sono certo che le imprese che si affideranno alla nuova società troveranno tutte le risposte alle proprie esigenze di crescita e sviluppo».

I numeri dell'Ufficio Estero

148 aziende assistite dal 2008 al 2021

28 i settori in cui l'Ufficio Estero opera nel mondo

Distribuzione rapporti nel mondo: Europa 60%, Russia 15%, Nord Africa 15%, Usa e Canada 5%, Paesi arabi 5%

Rapporti in Europa: Germania 40%, Svizzera 25%, Francia 10%, Spagna 10%, Repubblica Ceca e Slovacchia 5%, altri 10%.

