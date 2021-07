Api Lecco Sondrio tra le prime in Italia per la formazione aziendale

Nel 2020 organizzati 380 corsi con 412 aziende coinvolte e 3.294 lavoratori partecipanti. Novità per il 2021: il sito della formazione per le aziende

Negli ultimi tempi tutti parlano dell'importanza fondamentale della formazione per i dipendenti. Per Api Lecco Sondrio questo auspicio di tanti è già realtà da anni essendo tra le prime associazioni in Italia, che fa formazione con il Fapi (Fondo Formazione pmi), per volume di corsi organizzati e lavoratori coinvolti.

Dal 2004 Api Lecco Sondrio con il Fapi ha formato migliaia di dipendenti di aziende associate e non associate. Basti pensare che nel 2004 sono stati organizzati 29 corsi coinvolgendo 86 aziende per un totale di 344 lavoratori partecipanti. Nel 2020, 16 anni dopo, sono stati organizzati 380 corsi, di cui 130 in teleformazione per un totale di 412 aziende coinvolte e 3.294 lavoratori partecipanti.

Una crescita esponenziale dovuta alla qualità e quantità dei corsi proposti da Api Lecco Sondrio che coprono tutto il ventaglio delle richieste aziendali: area qualità, ambiente e sicurezza, area gestionale, area linguistica-internazionalizzazione, area processi produttivi, area soft skill (comunicazione, problem solving, motivazionale).

Come funziona il Fapi?

Per un'azienda fare formazione con Api Lecco Sondrio significa aderire al Fapi. Le attività formative dei lavoratori aderenti alle aziende iscritte vengono finanziate attraverso la raccolta dello 0,30% dei contributi che mensilmente le imprese versano all'Inps e che questa a sua volta li fa confluire nel fondo.

Nel corso degli ultimi tre anni le risorse stanziate dal Fapi messe a disposizione per la crescita delle competenze delle piccole e medie imprese in tutta Italia ammontano a 60 milioni di euro.

Tra le altre peculiarità della formazione con Api c'è la possibilità per ogni azienda di costruire percorsi mirati e "confezionati su misura" per ogni azienda o per gruppi di aziende in base alle loro esigenze. "Il fiore all'occhiello della nostra associazione - commenta Luigi Sabadini presidente di Api Lecco Sondrio - è la formazione. Centinaia di aziende, e migliaia di loro dipendenti, vengono da noi per crescere e creare quel valore aggiunto essenziale per poter far fare il salto di qualità, è un aspetto essenziale per ogni azienda che voglia guardare al futuro".

L'area formazione di Api Lecco Sondrio è diretta da Stefania Beretta e conta sull'apporto di altre tre persone (Nadia Crotta, Monica Castagna e Tiziana Montana). "Per noi è motivo di orgoglio vedere le aziende soddisfatte di fare formazione con noi, sia i titolari sia i dipendenti - spiega Stefania Beretta. Lo scorso anno, a marzo 2020, quando siamo stati colpiti dal Covid-19 e dal primo lockdown avevamo in calendario decine di corsi e non volevamo deludere le nostre aziende iscritte, così abbiamo trovato una piattaforma sicura dove poter portare online tutti i nostri corsi senza doverci fermare. Sono corsi certificati, non è stato facile organizzali, ma ce l'abbiamo fatta e abbiamo continuato poi anche in autunno quando è arrivata la seconda ondata".

Il sito della formazione di Api Lecco Sondrio

Tra le novità 2021 per il servizio di formazione c'è il sito dedicato esclusivamente a questa attività, dove, tramite area riservata, le aziende potranno iscriversi direttamente ai corsi e gestire tutte le partecipazioni digitalmente. È un salto di qualità notevole sia per le aziende sia per la nostra struttura che così potrà gestire più velocemente tutte le pratiche, mentre le imprese potranno avere il polso costante della formazione del proprio personale.