Arcaplanet raddoppia in provincia di Lecco: aperto il nuovo negozio di Olginate

Arcaplanet, la catena leader del Pet care in Italia, raddoppia la propria forza in provincia di Lecco. Ampliata la presenza sul territorio grazie all'annuncio di nove nuovi pet store di cui tre a Milano, due a Roma e ancora ad Asti, Casoria, in via Spluga a Olginate e Ravenna; nel nostro territorio un punto vendita era già aperto a Merate. «Le aperture rientrano in un ampio programma di espansione che quest’anno vedrà l’apertura di 40 nuovi Pet store e l’inserimento di 200 nuove risorse in tutta Italia», spiega l'azienda.

«Forte della più articolata presenza e capillarità del settore nella penisola, maturata in oltre 25 anni di attività», l’azienda continua così «il proprio percorso di sviluppo e crescita grazie alle caratteristiche principali dei suoi store quali la profondità di assortimento, la grande attenzione alla selezione dei prodotti e ai servizi specifici offerti ai Pet parent. Inoltre, la strutturata rete vendita conta su un grande team di professionisti mossi dalla passione per gli animali pronti ad accogliere i Pet lovers e a trasmettere tutta la loro cura e professionalità erogando un servizio di consulenza all’acquisto di assoluta eccellenza».

Arcaplanet a Olginate: orari e posizione

Olginate

Via Spluga ang. via del Lavoro

Orari di apertura:

Lunedì-Sabato: 9.00-20.00

Domenica: 9.30-19.30

Arcaplanet a Merate: orari e posizione

Merate

Via Statale, 11c

Orari di apertura:

Lunedì-Sabato: 9.00-20.00

Domenica: 09:00-13:00 / 15:00-19:00

L'azienda Arcaplanet

Arcaplanet è la catena italiana leader nella distribuzione di prodotti per animali domestici. In venticinque anni dalla sua costituzione, il Gruppo è cresciuto notevolmente espandendosi oltreconfine con 2 punti vendita in Svizzera e contando oggi oltre 370 Pet store, una piattaforma di vendita online e circa 1.700 dipendenti. Attualmente, il Gruppo conta globalmente un milione di clienti attivi, rispondendo alle esigenze di tutti gli animali domestici, attraverso un’offerta innovativa di prodotti e servizi, inclusi marchi esclusivi di alta qualità, come Virtus, In The Nature, Next e Hi Fish. In particolare, Virtus rappresenta la punta di diamante nel panorama italiano dei mangimi per animali domestici, con prodotti con alto contenuto di carne fresca e basso contenuto di cereali. I punti vendita del Gruppo sono caratterizzati da molteplici format e dimensioni, da un minimo di 150 mq fino agli oltre 1.000 mq dei formati Large. Nel giugno 2016, i Fondi Permira hanno acquistato la maggioranza del capitale della società, divenendo l’azionista di riferimento.