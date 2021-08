Villa Monastero ospita l'assemblea annuale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria

"Riconquiste. L'ambizione di tornare in vetta" è il titolo del convegno organizzato per venerdì 3 settembre

Saranno come da tradizione gli spazi di Villa Monastero a ospitare l'Assemblea Annuale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio che ormai da alcuni anni si tiene a Varenna.

Riconquiste. L'ambizione di tornare in vetta è il titolo del convegno organizzato per l'occasione dal Ggi, in calendario venerdì 3 settembre con inizio dalle ore 16.30, che attraverso le voci di alcuni ospiti declinerà un tema che, sottolinea il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio Stefano Fumagalli "ha un valore particolare, perché sappiamo bene che ci stiamo lasciando alle spalle poco meno di due anni di difficoltà. Difficoltà non solo dal punto di vista economico ma anche

per quanto attiene i rapporti: tutti veniamo da un periodo nel quale abbiamo vissuto l'angoscia e i cambiamenti repentini delle regole quotidiane, a partire dalla chiusura aziende, ad esempio, ma anche dal punto di vista delle relazioni. Abbiamo quindi bisogno di riconquistare la normalità ed è di questo che parleremo a Varenna".

Riconquista economica e personale

"Il tema della riconquista verrà affrontato sotto due principali punti di vista: quello economico, grazie al giornalista di Radio 24 Simone Spetia, e quello personale, sociale e relazionale con il filoso Fabio Gabrielli, che sposterà la riflessione sul piano filosofico e psicologico" continua Stefano Fumagalli.

L'incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Mauro Manzoni, sindaco di Varenna, Claudio Usuelli, presidente della Provincia di Lecco, e Elio Moretti, presidente della Provincia di Sondrio. A introdurre i lavori sarà invece il presidente del Ggi Stefano Fumagalli, che darà il via agli interventi di Simone Spetia, Giornalista Radio24 e Conduttore 24Mattino, sul tema Rischio zero - La pandemia assistenzialista, e di Fabio Gabrielli, filosofo e docente School of Management, Università LUM Jean Monnet sul tema Voci dell’'economia: fragilità, rischio, progetto, carattere.

Segue il dibattito L'ambizione di tornare in vetta con Marta Rota, vicepresidente Ggi Confindustria Lecco e Sondrio, Maddalena Missaglia, Consigliere Ggi Confindustria Lecco e Sondrio e Fabio Gabrielli, moderato da Simone Spetia.

Le conclusioni saranno infine affidate al presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva. Il numero di posti disponibili è limitato e per la partecipazione è quindi necessario registrarsi.