L'azienda lecchese che racconta (e valorizza) le storie dei suoi collaboratori

La Carlo Salvi spa con sede a Garlate continua a raccogliere testimonianze per arricchire il progetto "Carlo Salvi Stories" avviato due anni fa e presente nel portale web a lui dedicato carlosalvistories.com. L'iniziativa, 100% digitale, ha l'obiettivo di raccontare e valorizzare le storie e l'impegno professionale delle imprese e delle persone legate all'impresa lecchese, e ha registrato un enorme successo appena è stato avviata in quanto ha permesso di focalizzare l'attenzione nel racconto del grande valore umano e dello spirito d'impresa che caratterizza le persone che costituiscono il capitale umano di un'attività.

Ora tocca ai colleghi turchi di Ilgen Vida

"Quest'anno si è scelto di aggiornare il progetto con nuove storie volte a celebrare il legame fra l'azienda Carlo Salvi e i propri clienti storici - fa sapere la società garlatese - Prende così il via il primo capitolo di questo nuovo filone con il racconto riguardante Ilgen Vida già pubblicata sul portale dedicato. Si tratta di una storica azienda turca che opera dal 1979 nel settore dei dispositivi di fissaggio per la produzione di viti. Da 20 anni Carlo Salvi rifornisce l'azienda con le proprie macchine per un totale ad oggi di 9 ordini. Ilgen Vida riconosce quanto siano innovative le macchine di Carlo Salvi, nello specifico la loro velocità e la capacità d'esecuzione, portando così l'azienda a richiedere nuovi modelli sempre più efficienti al fine di modernizzare il loro parco macchine grazie ai nuovi sistemi di controllo automatico".

"Le stampatrici Carlo Salvi contribuiscono a dare una marcia in più"

"La nostra scelta di affidarci a Carlo Salvi per l'ampliamento e il miglioramento del nostro parco macchine è stata dettata dalla necessità di adottare nuove tecnologie al fine di accrescere la nostra capacità produttiva e raggiungere i livelli dell'industria 4.0 - commenta l'Amministratore Delegato di Ilgen Vida, Tülay Bey Vesikal?k - Le stampatrici Carlo Salvi contribuiscono a dare alla nostra azienda una marcia in più per innovarci e renderci competitivi nel nostro settore".

"Carlo Salvi Stories è un progetto unico"

"Carlo Salvi Stories è un progetto unico che ci ha permesso di scoprire come gli altri percepiscono l'azienda - afferma il team commerciale di Carlo Salvi - Un format digitale che si vede aggiornato con un nuovo filone incentrato tra il legame con le persone che riconoscono la qualità delle soluzioni fornite e scelgono di affidarsi a noi per intraprendere insieme una strada verso il successo. Il primo racconto ci arriva oltre mare dalla Turchia, da parte di un'azienda storica che desidera continuare a collaborare con noi per raggiungere un livello di azienda 4.0 sempre più innovativa e al passo con i tempi".

Come illustrato sul portale dedicato, Carlo Salvi Stories nasce con l’intento di celebrare le virtuose collaborazioni aziendali, "i successi ed i traguardi che abbiamo condiviso con realtà imprenditoriali italiane e internazionali, ma soprattutto per raccontare il grande valore umano e lo spirito d’impresa di quelle Persone che stanno dietro al business di un’azienda e che ne costituiscono il suo impagabile capitale umano". Le narrazioni raccolte mirano ad essere il simbolo di questa visione, "valorizzando le esperienze degli storyteller più autentici: i nostri clienti, i nostri partner e collaboratori, veri e propri testimonial della nostra realtà. Sono migliaia le figure che collaborano con Carlo Salvi nel mondo. Ognuna di esse ha propria una storia da raccontare".

L'attività e le produzioni dell'azienda lecchese

Carlo Salvi Spa è un’azienda italiana specializzata nella produzione di speciali macchinari per lo stampaggio a freddo e a caldo del filo. Le stampatrici firmate Carlo Salvi Spa, vendute direttamente o tramite agenti e distributori autorizzati, sono utilizzate in tutto il mondo dai più noti produttori di elementi di fissaggio per il settore automobilistico, aeronautico ed elettronico. "Le migliaia di stampatrici allocate in tutto il mondo riempiono di orgoglio il team Carlo Salvi Spa, oggi in una posizione di leadership fra i costruttori di macchinari per la produzione di fasteners".