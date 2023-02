L'azienda che festeggia i 50 anni puntando sulla sostenibilità. Con premi ai lavoratori

Guardare al futuro puntando sulla sostenibilità. Questa la scelta di Wagner Spa: l’azienda basata a Valmadrera, nata dalla fusione fra Wagner Itep e Wagner Colora - e parte del gruppo internazionale leader di mercato nei sistemi di verniciatura Wagner Group - ha appena festeggiato i 50 anni dalla fondazione di Wagner Itep, raggiunti nel 2022. Ora prosegue nel proprio cammino industriale sulla strada della sostenibilità, con una serie di investimenti orientati all’attenzione verso l’ambiente e verso i suoi collaboratori.

"Le aziende si trovano oggi ad affrontare molteplici sfide - argomenta Alessio Volonté, general manager di Wagner - fra le quali spicca come elemento prioritario il tema della sostenibilità, vista in tutte le sue sfaccettature. E anche Wagner ha scelto di metterla al centro dell’attenzione sia guardando alla tutela ambientale, sia portando particolare attenzione ai lavoratori ed al loro benessere complessivo".

"Fondamentale favorire il benessere di lavoratori e famiglie"

"Sappiamo bene - prosegue Alessio Volontè - quanto sia fondamentale ridurre al minimo l’utilizzo delle risorse naturali ed energetiche, sia contenendo l’impatto diretto delle nostre attività, sia riducendo quello dei nostri prodotti, aumentandone sempre più l’efficienza dell’intero ciclo di vita. Ma siamo anche ben consapevoli della centralità di un nuovo approccio allo spazio ed al tempo lavorativo, favorendo il benessere dei nostri dipendenti e quello delle loro famiglie".

Ha preso le mosse da queste premesse la recente realizzazione di un intervento molto importante da parte di Wagner, con l’installazione sul tetto dello stabilimento di Valmadrera di 276 pannelli solari, entrati completamente a regime nel mese di gennaio. L’intero sistema di pannelli solari genera circa 130 Mwh annui, sopperendo ad un terzo del fabbisogno energetico complessivo di Wagner; ma anche per la restante quota l’azienda ha attivato forniture da fonti rinnovabili, fino al 98% dell’energia utilizzata.

Un progetto green funzionale anche al contenimento dei costi

Il progetto, nato prima della crisi energetica in atto, si è rivelato utile nell’ottica della tutela ambientale, spirito con il quale è nato, ma alla luce del contesto attuale si è dimostrato funzionale anche al contenimento dei costi. "Questo importante investimento - sottolinea inoltre Alessio Volontè - si inserisce nel quadro delle iniziative portate avanti negli ultimi anni, che ci hanno visti adottare molteplici iniziative come quelle volte a ridurre l’uso della plastica all’interno dell’azienda. Tuttavia, l’impatto più marcato sulla sostenibilità ambientale non viene tanto dalle ottimizzazioni della nostra sede di lavoro, quanto da quella dei nostri prodotti. Le macchine Wagner vengono infatti inserite in processi industriali e la loro efficienza è determinante per ridurre il fabbisogno energetico, così come lo scarto di materiali dei processi di verniciatura. Esemplare in quest’ottica è l’introduzione di una nuova caratteristica nei sistemi automatici

di verniciatura a polveri brevettato e denominato proprio EEP: Energy Efficiency Package".

Il contrasto al caro vita con buoni spesa e non solo

Se il concetto di sostenibilità, quando si declina nell’attenzione al lavoratore spazia dal benessere inteso come adeguatezza degli spazi di lavoro per arrivare all’equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, traguardi fondamentali per Wagner sono stati la parziale revisione degli spazi e ambienti di lavoro così come l’istituzionalizzazione dello smart working. Importante anche l’aspetto economico dei piani di welfare, in particolare in un momento di forte incidenza del caro vita: Wagner ha scelto di dare un sostegno economico ai lavoratori e alle loro famiglie in un momento storico di forte inflazione e di rincaro dei costi, soprattutto dell’energia, riconoscendo un bonus defiscalizzato del valore di 1.500 euro erogati sotto forma di buoni carburante e buoni spesa, sfruttando le possibilità introdotte dal Decreto Aiuti bis.

Il fatturato ha ampiamente recuperato i livelli pre covid, inserite 20 persone

La gratifica è un'iniziativa straordinaria che contribuisce ad ampliare ed integrare i servizi di welfare aziendale già a disposizione dei lavoratori. Nell’anno fiscale 2022-23, l’azienda ha anche erogato un bonus carburante per un valore di 200 euro a persona, riconoscerà nel mese di maggio di quest’anno il premio di risultato - sulla base di un accordo recentemente rinnovato - relativo ai risultati economici del 2021 e il piano di welfare annuale da regolamento aziendale del valore di 500 euro pro capite. Complessivamente l’azienda riconoscerà a tutti i dipendenti una cifra vicina ai 3.000 euro. Il complesso di questi investimenti si colloca nel contesto di forte sviluppo e di piani di business ambiziosi: il fatturato del 2022 ha ampiamente recuperato i livelli pre pandemia, crescendo del 40% circa dall’anno della fusione tra Wagner Itep (verniciatura a polvere) e Wagner Colora (verniciatura a liquido). Solo nel 2022, sono infatti state inserite 20 persone.

Il team building: "create" diverse biciclette donate poi a una onlus che aiuta persone disabili

"Anche l’attenzione al tessuto sociale in cui l’azienda è inserita - conclude Alessio Volontè - fa parte del nostro dna. Il gruppo Wagner appartiene infatti alla fondazione a scopo benefico Josef Wagner, istituita dal fondatore stesso, che sostiene le persone in difficoltà all’interno dei territori in cui è presente. Localmente vogliamo trasmettere lo stesso spirito, per il quale il nostro lavoro è strumentale ad uno scopo che non è solo ed esclusivamente di business. E per sottolineare questo impegno, in occasione nel nostro tradizionale incontro natalizio non abbiamo solo fatto il punto sui risultati economici dell’anno, ma abbiamo coinvolto i collaboratori in un evento di team building durante il quale abbiamo assemblato una serie di biciclette, donate poi ad un’associazione che si occupa di supporto ed integrazione di persone con disabilità". Ad ognuno dei collaboratori di Wagner è invece stato donato un volume, realizzato in occasione

del cinquantesimo anniversario, che ripercorre le tappe della storia aziendale. Una preziosa memoria storica, che aiuterà Wagner Italia a consolidare le basi per scrivere il futuro.

Wagner Spa è parte del gruppo internazionale leader nei sistemi di verniciatura

Wagner Spa è parte del gruppo internazionale Wagner Group, uno dei produttori leader di mercato nei sistemi di verniciatura. Rappresenta un punto di riferimento per il mercato in grado di soddisfare qualsiasi esigenza dei clienti, con soluzioni all’avanguardia che spaziano dalle macchine per uso personale sino ai più complessi sistemi industriali customizzati frutto di un costante impegno nella ricerca e nello sviluppo.

Oggi Wagner Spa è un’azienda con più di 100 dipendenti, tutti assunti con contratto a tempo indeterminato, con sede a Valmadrera, in provincia di Lecco, e una filiale service in Veneto. "Un ufficio tecnico con progettisti esperti, un laboratorio industriale con tutte le tecnologie di mercato, un’area di collaudo per i sistemi in consegna, un team di montaggio, collaudo e service di quasi 30 persone e un back office di 10 persone, rapido ed efficace garantiscono un servizio impeccabile degno di prodotti all’avanguardia".