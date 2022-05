Carcano Antonio: premio di risultato di 1.900 euro a ogni dipendente

Un premio di 1.900 euro a ogni dipendente per i risultati ottenuti, e la volontà di guardare al futuro con rinnovato impegno per vincere le nuove sfide del mercato. Carcano Antonio SpA, azienda produttrice di laminati in alluminio presente sul territorio con 3 unità produttive dislocate nelle province di Lecco e Sondrio - in particolare a Mandello del Lario, Delebio e Andalo Valtellino - ha illustrato alle organizzazioni sindacali i risultati conseguiti nel 2021 dall’azienda, confermando il raggiungimento degli obiettivi prefissati in materia di Premio di Risultato.

In arrivo il premio di risultato come da accordo siglato con Sindacati e Confindustria

Tutti i lavoratori di Carcano riceveranno un Premio di Risultato di un valore di oltre 1.900 euro, come da Accordo PdR biennale siglato con gli stessi sindacati e Confindustria. "L’Assemblea dei Soci di Carcano ha recentemente approvato il bilancio 2021, che ha fatto segnare un utile - evidenzia il CEO Alberto De Matthaeis (nella foto) - un risultato importante, raggiunto grazie all’impegno e alla passione di tutte le persone che lavorano in azienda”.

Inoltre, durante l’incontro tra l’Azienda e le organizzazioni Sindacali "nello spirito di dialogo che contraddistingue i rapporti fra le Parti" si è anche guardato al futuro e ai prossimi obiettivi. Nell'anno in corso, caratterizzato da costi in forte crescita e incertezze che hanno una dimensione globale, Carcano continua con fiducia a puntare a migliorare i risultati, confidando di confermare il trend positivo.