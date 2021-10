Aziende Carlo Salvi e Viti: quando amicizia e business vanno di pari passo

Un esempio di amicizia e business che viaggiano di pari passo. Quella tra Carlo Salvi e Viti è una relazione all’insegna del legame con il territorio, della fiducia reciproca e della continua cooperazione nella formazione del personale. Lo ricordano i dirigenti delle due aziende di Garlate e Lecco, che confermano una volta di più la propria collaborazione.

"L'azienda Viti Srl di Lecco rappresenta un partner significativo per Carlo Salvi - spiegano i dirigenti della Spa garlatese, leader nella produzione di di speciali macchinari per lo stampaggio a freddo e a caldo del filo - Fondata nel 1974 da Adriano Ferrario e situata in un ristretto magazzino di 300 mq, VITI ha saputo in breve tempo farsi strada nel territorio lecchese, posizionandosi in un'area di 2.800 mq e aprendo filiali di produzione distaccate nella limitrofa area del Bione e in Valtellina. Oggi si colloca come una realtà leader nel settore della produzione di elementi di fissaggio, come ad esempio viti autofilettanti, trilobate e viteria speciale. Il mercato di destinazione di questi prodotti è costituito per il 40% dall'Italia, mentre la restante percentuale viene distribuita in tutta Europa, con particolare attenzione alla Germania, Paese con il quale si è creato un rapporto professionale di grande rilevanza".

Germano Pandiani, C.O.O. presso la Carlo Salvi, ha quindi aggiunto: "L'approccio al mercato, così come il saldo legame al territorio e ai suoi valori, sono gli elementi che caratterizzano la storia della nostra collaborazione con Viti". Infatti, fin dal principio, VITI ha instaurato un forte legame con Carlo Salvi, riconoscendosi pienamente nei suoi valori aziendali, oltre ad apprezzare l’estrema ineccepibilità tecnico-qualitativa di personale e stampatrici. Da ormai 30 anni vengono utilizzate unicamente macchine a marchio Carlo Salvi, che nonostante abbiano prodotto nel tempo miliardi di pezzi, non hanno mai avuto necessità di manutenzioni straordinarie.

"La motivazione che ci ha spinti sin da subito a collaborare con Carlo Salvi è la comprovata storicità e solidità aziendale, oltre alla consapevolezza del fatto che avremmo avuto a che fare con i leader mondiali nel campo delle stampatrici a doppio colpo - afferma Angelo Ferrario, Responsabile Commerciale e Acquisti nonché Presidente dell’azienda insieme al fratello Stefano - Con il passare degli anni, ci siamo resi conto sempre più di quanto ciò che ci lega a Carlo Salvi è un risultato tangibile dovuto a professionalità, sicurezza, qualità di servizio, affidabilità ed eccellenza tecnica. Possiamo affermare che il nostro non sia un mero rapporto professionale, bensì un legame di amicizia costruito negli anni e supportato da una continua fiducia nonché da output qualitativamente elevati e durevoli nel tempo".

Ulteriore elemento di affinità tra le due aziende è la medesima concezione nei confronti del rapporto con i propri dipendenti. VITI oggi impiega un totale di 45 persone per una produzione annuale complessiva che fluttua tra i 500.000 pezzi e il milione, organizzata secondo un particolare turno “prolungato” per meglio incontrare i bisogni del personale e il loro desiderio di passare più tempo con la propria famiglia.

"Il nostro desiderio è sempre stato quello di assumere risorse sin dalla giovane età per poterle accompagnare fino all’età pensionistica - commenta inoltre Angelo Ferrario - Al giorno d’oggi, perseguire questo obiettivo risulta più complesso a causa di fattori e dinamiche esterne all'azienda, però con alcune persone ci stiamo riuscendo. Si tratta di un investimento non solo in termini di denaro, ma soprattutto di energie, che vuole portare avanti la nostra personale filosofia secondo cui le persone non sono dei semplici numeri. Senza questo chiaro principio in mente non si può essere un buon imprenditore".

Carlo Salvi e VITI lavorano quotidianamente a stretto contatto, dando vita a una sinergia, per permettere al cliente di ricevere un prodotto finito di alta qualità realizzato da personale specializzato. Per questo, ormai da anni, vengono organizzati dei training formativi coordinati sia internamente, sia a cura dei tecnici Carlo Salvi, mirati a istruire i nuovi assunti e a garantire un costante livello qualitativo anche in previsione di naturali cambi generazionali. "Con VITI abbiamo intrapreso un progetto sicuramente ambizioso, ma di enorme valore, che ci permette di garantire al nostro partner la sicurezza di avere all'interno del proprio organico personale preparato e volenteroso di crescere con l'azienda stessa e perseguirne gli obiettivi". conclude Marco Pizzi, C.C.O di Carlo Salvi.

L'azienda Carlo Salvi

Carlo Salvi Spa è un’azienda italiana specializzata nella produzione di speciali macchinari per lo stampaggio a freddo e a caldo del filo. Le stampatrici firmate Carlo Salvi Spa, vendute direttamente o tramite agenti e distributori autorizzati, sono utilizzate in tutto il mondo dai più noti produttori di elementi di fissaggio per il settore automobilistico, aeronautico ed elettronico. Le migliaia di stampatrici allocate in tutto il mondo riempiono di orgoglio il team Carlo Salvi Spa, oggi in una posizione di leadership fra i costruttori di macchinari per la produzione di fasteners.