L'Academy di Atv, azienda di Colico leader nella produzione di valvole e attuatori

ATV, l’azienda di Colico che opera nel settore oil & gas ed è specializzata nella produzione di valvole e attuatori, lancia un nuovo progetto per lo sviluppo delle competenze. Si tratta dell'Academy per formare operatori CNC e addetti alla verniciatura. Il progetto, aperto per la prima edizione a dieci partecipanti preferibilmente in possesso di un diploma di scuola superiore, è realizzato in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Synergie Italia.

"L'iniziativa nasce in risposta alla difficoltà nel reperire personale operativo per ricoprire questi specifici ruoli e da inserire in organico, elevando così anche il livello professionale complessivo dei reparti produttivi e dell’azienda - spiega Riccardo Rebuffi, HR manager di ATV, Advanced Technology Valve - Ci troviamo infatti in una situazione paradossale dove, ad un intensificarsi delle attività produttive, si accompagnano ostacoli sempre maggiori nel rintracciare sul territorio, e non solo, risorse umane con skill tecniche adeguate alle nostre esigenze".

ATV è un'azienda con una quota di export del 99%

“ATV - prosegue Riccardo Rebuffi - è un’azienda leader nel suo settore, fortemente aperta ai mercati internazionali con una quota di export del 99% e, al momento attuale, dispone già di un portafoglio ordini che copre tutto il 2023. Questo anche grazie all’alta specializzazione e alla forte componente tecnologica dei prodotti, la cui realizzazione richiede il mantenimento di uno standard elevato anche in termini di competenze. In questo senso, l’ingresso di nuove risorse da affiancare alle esistenti è un fattore strategico e abbiamo così deciso di investire sulla creazione di una nostra Academy, realizzata grazie alla partnership con Synergie Italia".

Le immagini sono relative all’applicazione dei prodotti ATV. In particolare, si può notare come la valvola sottomarina venga posata sul fondo marino grazie ad una nave posa-tubi impegnata nell’installazione di una pipeline subacquea.

Il corso avrà una durata complessiva di 250 ore, con lezioni teoriche che potranno essere seguite interamente da remoto e formazione pratica sia nelle strutture torinesi di Synergie Italia, dotate di macchinari, senza costi di trasferta per i partecipanti, sia presso i reparti produttivi di ATV, dove i partecipanti potranno prendere contatto con l’attività produttiva. Una volta concluso con successo il percorso formativo, i partecipanti saranno inseriti in azienda con un contratto di somministrazione della durata di sei mesi, da trasformare in un rapporto di lavoro stabile se verrà confermato il reciproco interesse.

L'Academy nasce in partnership con Synergie Italia, come candidarsi

"Nella nostra azienda creiamo prodotti particolarmente complessi, con l’impiego di materiali speciali, la cui

lavorazione richiede grande cura, precisione, attenzione al dettaglio in ogni fase - conclude Riccardo Rebuffi - Cerchiamo persone che desiderino accrescere le proprie competenze, pronte a mettersi in gioco con passione. A chi vorrà aderire all’Academy e porterà avanti il percorso formativo con successo offriamo la possibilità di inserimento in un contesto stimolante e tecnologicamente all’avanguardia, in un’azienda moderna che ha da tempo adottato politiche di welfare avanzate”. Per candidarsi come partecipante all’Academy e per ulteriori informazioni: Synergie Italia sede di Colico, tel 0341 940674, email colico1@synergie-italia.it