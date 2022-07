Inaugurato l'Omet Innovation Park, uno showroom di 1.500 metri quadrati

Con un evento che ha coinvolto oltre 150 operatori del mondo della stampa è stato inaugurato l?Omet Innovation Park, uno showroom permanente di 1.500 metri quadrati situato a Molteno a pochi passi dai nuovi Omet Headquarters. Durante l?evento l'azienda lecchese - leader attiva nei settori stampa, tissue converting, movimentazione e cosmesi - ha presentato ufficialmente la nuova linea KFlex, macchina da stampa flessografica dal design ergonomico e caratterizzata da estrema flessibilità per rispondere ad ogni esigenza degli stampatori.

Nella spettacolare cornice del nuovo Innovation Park, il CEO di Omet Antonio Bartesaghi ha accolto gli invitati presentando la crescita del Gruppo Omet negli ultimi 10 anni, culminata nel trasferimento presso la nuova sede di Molteno nel 2021 e nella realizzazione del progetto Innovation Park nel 2022.

L?Innovation Park è uno spazio di 1500 metri quadrati che Omet ha allestito, oltre che per ospitare dimostrazioni di stampa, test o prove di nuovi materiali sulle macchine Omet, con l?obiettivo di permettere l?incontro e la collaborazione fra stampatori, converter, fornitori di materiali e di tecnologie. Molto più di uno showroom, quindi, che ha l?obiettivo di migliorare sia il processo d?acquisto che il processo produttivo, creando sinergia e fiducia tra tutti gli operatori della filiera. Nell?area espositiva, ad esempio, sono presenti box fissi riservati ai partner tecnologici dell?Innovation Park: Tesa, Simec Group, BST, GEW, Flexowash, Zeller+Gmelin, Simonazzi, Nazdar, Actega Ecoleaf e Rossini.

Marco Calcagni, Direttore Marketing & Vendite Omet, ha illustrato al pubblico le ulteriori potenzialità

dell?Innovation Park, come la possibilità per gli stampatori di utilizzare le macchine Omet presenti nello

showroom per supportare la loro produzione, realizzando non solo campionature, ma veri e propri lotti

produttivi per esigenze particolari o picchi di richieste non gestibili con la capacità produttiva del cliente.

La gamma di macchine Omet a nastro stretto e medio è la più completa nel campo delle etichette e imballaggi flessibili, e si arricchisce ora di una nuova linea da stampa: la KFlex, presentata ufficialmente durante l?inaugurazione dell?Innovation Park il 24 giugno. La nuova macchina, coperta da un telo nella prima parte dell?evento, è stata svelata in un tripudio di fumi e musiche per poi essere presentata in dettaglio da Andrea Angeli, Sales Area Manager Omet, che ne ha evidenziato le caratteristiche d?avanguardia e l?incredibile flessibilità.

La macchina è studiata su misura per soddisfare ogni esigenza degli stampatori. Nella seconda parte dell?evento, gruppi di partecipanti hanno visitato l?Innovation Park, dove erano in dimostrazione altre macchine della gamma Omet ed era presente un desk con il personale tecnico di RibesTech, la start-up del gruppo Omet che si occupa di elettronica stampata, in particolare etichette intelligenti (smart label), e propone soluzioni integrate per l?IoT.

Gli ospiti hanno avuto occasione di visitare anche la nuova sede Omet inaugurata nel 2021 per consentire un?ulteriore crescita dell?azienda. La sede Omet Headquarters si estende su una superficie di più di 30.000 metri quadrati di cui oltre 20.000 dedicati interamente alla produzione delle macchine per la stampa di etichette ed imballaggi flessibili.

"Gli Omet Headquarters rappresentano un passo fondamentale nel percorso di cambiamento che punta all?aumento della capacità produttiva e all?efficientamento dei processi, fattori indispensabili per l?ulteriore crescita che Omet prospetta per i prossimi anni" - hanno infine sottolineato i dirigenti dell'impresa lecchese.