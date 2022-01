Il Superbonus è troppo complicato? Un'occasione per avere tutti i chiarimenti

Superbonus 110% e agevolazioni per la casa casa: il 17 gennaio a Lecco si terrà un convegno per fornire tutti i chiarimenti a imprese, tecnici e cittadini. L’iniziativa è promossa da Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese della Brianza, e organizzata in collaborazione con Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili di Lecco - che ospiterà l’evento presso la sede lecchese di via Achille Grandi 9/11 - insieme a ALPL, Associazione Libere Professioni di Lecco.

«I lavori si apriranno alle ore 14:00 con i saluti di Sergio Piazza, Presidente di Ance Lecco Sondrio, seguito da Antonio Rocca, Presidente di Alpl Lecco e da Giuseppe Rusconi, assessore allo Sviluppo urbano del Comune di Lecco - spiega Fragomeli - Dopo un mio intervento introduttivo sull’attività parlamentare legata al tema delle agevolazioni fiscali, ascolteremo i contributi dei tre relatori principali: Ilaria Bertini, Direttore del Dipartimento Unità Efficienza Energetica di Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; Patrizia Claps, Direttore centrale personale, lavoratori autonomi ed enti non commerciali dell’Agenzia delle Entrate e di Martina Nardi, Presidente della X Commissione Attività produttive alla Camera. Ampio spazio verrà successivamente dato a domande e richieste di chiarimenti da parte del pubblico. L’iniziativa potrà essere seguita in diretta streaming».

Gian Mario Fragomeli.

«Negli ultimi mesi, e su richiesta diretta del nostro territorio - prosegue il parlamentare - sono stato fortemente impegnato con numerosi interventi in Commissione Finanze volti a stabilizzare alcuni bonus in fase di rivisitazione tra i quali, appunto, il Superbonus 110%, una misura di incentivazione, introdotta con il Decreto Rilancio nel maggio 2020, pensata per rendere più efficienti e più sicure le nostre abitazioni - prevedendo interventi realizzabili anche da parte di cittadini con minore disponibilità economica - e per assicurare, al contempo, la salvaguardia e il sostegno di imprese, artigiani e liberi professionisti".

Con questo convegno faremo così il punto sulle diverse agevolazioni rese disponibili, dopo l’ultima Legge di Bilancio, con il Superbonus 110%, con il Sismabonus e con altre agevolazioni per la casa e forniremo tutti i chiarimenti necessari a imprese, tecnici e cittadini. Un doveroso ringraziamento, pertanto - conclude Fragomeli - va ad ANCE Lecco-Sondrio, nella persona del Presidente Piazza, per l’ospitalità concessa e a ALPL Lecco per la collaborazione data alla realizzazione di questo importante evento».