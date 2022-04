Una borraccia a ogni dipendente per ridurre il consumo di plastica

Ridurre il consumo di plastica e sensibilizzare i propri 180 dipendenti alle buone maniere per la tutela dell’ambiente. Questa la scelta green dell'azienda "Gavazzi Tessuti Tecnici" di Calolziocorte, che ha deciso di sostituire nei propri uffici, reparti e mensa i distributori di bottiglie d’acqua con altri impianti di acqua microfiltrata erogata direttamente dalla rete idrica. Un servizio a chilometro zero che rientra nella politica di business sostenibile che la Gavazzi sta portando avanti con una serie di investimenti mirati.

Coinvolti tutti i tre stabilimenti di Calolzio, Cisano e Arcore

L’iniziativa, che interessa tutti e tre gli stabilimenti di Calolziocorte, Cisano Bergamasco e Arcore, prevede inoltre l’omaggio di una borraccia in acciaio ai dipendenti, per coinvolgerli ad essere parte attiva nell’abbattimento del consumo quotidiano di plastica e favorire un’economia di risparmio circolare.

Grazie a questo progetto, stimando che ogni dipendente consumi due bottigliette di plastica da 500 ml al

giorno, si calcola che il risparmio annuale ipotetico sia di 5000 kg di CO2, quanto verrebbe assorbito da un bosco di circa 250 alberi. Per i dipendenti il vantaggio sarà anche economico perché si è più che dimezzato il costo di approvvigionamento.

Il presidente Torrani: "L'iniziativa rientra in una politica aziendale di sostenibilità"

"Si tratta di un’iniziativa che rientra in una politica di sostenibilità che la Gavazzi ha intrapreso da almeno un paio di anni e che si sviluppa a 360° gradi - spiega Nicolò Torrani, presidente e amministratore delegato di Gavazzi Tessuti Tecnici - Al giorno d’oggi è importante per un’azienda curare ogni singolo aspetto per cercare di essere il più ecologici possibile, non solo migliorando i processi produttivi, ma anche favorendo dei piccoli gesti quotidiani come questo".