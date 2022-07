"Distretto del commercio", tutte le opportunità spiegate in un incontro

Il Distretto del Commercio della Valle San Martino - promosso dai Comuni di Calolziocorte, Carenno, Vercurago, Olginate, Torre De Busi, Erve e Monte Marenzo - parteciperà al Bando di Regione Lombardia "Distretti del Commercio 2022-2024".

Per illustrare alle imprese i contenuti - e le opportunità - di questo bando è stato promosso un incontro, in programma martedì 26 luglio alle ore 20.30 presso l'Oratorio Santi Cosma e Damiano della frazione di Sala, a Calolziocorte. Il bando regionale prevede l?erogazione di contributi a fondo perso alle piccole imprese del commercio, della ristorazione e del terziario con sede nei Comuni del Distretto, a sostegno degli investimenti per la riqualificazione dei locali, l?acquisto di beni strumentali, la digitalizzazione, l?avvio di nuove attività, nonché per la pubblicità e la promozione.

Il ruolo di Confcommercio Lecco che collabora con il Distretto Valle San Martino

"Come Confcommercio Lecco siamo a fianco del Distretto e sosteniamo questa partecipazione al Bando di Regione Lombardia - evidenzia il presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco, Cristina Valsecchi - Già nel 2015 come associazione ci eravamo impegnati in prima persona per il bando dei Distretti del Commercio e, solo a Calolzio, erano stati ottenuti oltre 125mila euro. Invitiamo tutte le imprese dei Comuni del Distretto a partecipare all'incontro del 26 durante il quale saranno illustrate le principali caratteristiche dell?iniziativa, con particolare riferimento ai contributi e alle modalità di partecipazione al bando stesso".

All'incontro saranno inoltre presenti i rappresentanti la società Europartner che seguirà il Distretto e anche il Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco per valutare i possibili strumenti di finanziamento da mettere in campo.