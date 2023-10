Carlo Salvi protagonista all'importante vetrina fieristica di Las Vegas

Impresa lecchese "mostra le sue carte migliori" a Las Vegas. Carlo Salvi spa, azienda di Garlate leader nella produzione di sistemi di fissaggio per l'industria aerospaziale, ha concluso un’intensa stagione fieristica con la partecipazione alla rinomata fiera International Fastener Expo (Ife), che ha avuto luogo a Las Vegas dal 9 all'11 ottobre. Questa partecipazione ha costituito un nuovo capitolo di successo nella serie di paretcipazione a fiere ed eventi che Carlo Salvi ha intrapreso in questo 2023.

"Grazie alla partecipazione attiva e determinante a rinomate fiere di settore tra cui Fastener fair global, Mf Tokyo e Ife, solo per citarne solo alcune, l'azienda ha sottolineato il proprio impegno costante nello sviluppo dei rapporti internazionali, promuovendo l'eccellenza e l'innovazione nel proprio settore di competenza - spiega la dirigenza di Carlo Salvi - L'International Fastener Expo ha rappresentato un'importante vetrina globale per le aziende operanti nel settore dei fissaggi industriali, offrendo l'opportunità di presentare le proprie soluzioni all'avanguardia, incontrare partner commerciali e consolidare legami professionali fondamentali".

Carlo Salvi ha interpretato in modo eccellente il ruolo di ambasciatore dell'industria italiana all'interno di un contesto internazionale, mettendo in mostra la qualità e l'innovazione dei propri sistemi di fissaggio. L'azienda ha dimostrato la propria capacità di crescere e competere sul mercato globale, mantenendo al contempo un forte legame con il territorio di Garlate, dove ha sede da molti anni.

La partecipazione attiva a fiere internazionali come la Ife è un chiaro segnale della volontà di Carlo Salvi di continuare a espandersi e consolidare la propria presenza sui mercati internazionali, contribuendo così in modo significativo allo sviluppo dell'intero settore industriale. "La visione proiettata verso il futuro è quella di consolidare ulteriormente queste relazioni internazionali, per costruire un network solido e duraturo che favorisca l'innovazione e la crescita sostenibile".