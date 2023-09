Quanto rende un affitto ai proprietari in un anno a Lecco? Circa il 5% del capitale investito per l'acquisto dell'immobile. Si tratta di un rendimento interessante (20 anni per pareggiare l'investimento), ma anche uno dei dati più bassi a livello regionale.

Le statistiche sono state prodotte dall'Ufficio studi del gruppo Tecnocasa e fotografano la situazione al secondo semestre 2022. A Lecco non c'è differenza sostanziale tra bilocali e trilocali, la rendita annuale è circa del 5%. Soltanto a Milano e Sondrio si trova un dato inferiore.

Le motivazioni possono essere diverse: il costo tendenzialmente più alto degli immobili rispetto ad altri territori, i canoni di affitto inferiori. E una situazione economica particolare.

La situazione in Lombardia

LOMBARDIA Bilocale Trilocale MILANO 4,3% 4,3% BERGAMO 6,4% 5,7% BRESCIA 6,4% 6,0% COMO 6,3% 5,7% CREMONA 8,1% 7,0% LECCO 5,0% 5,1% LODI 6,6% 5,9% MANTOVA 8,4% 8,4% MONZA 5,5% 5,1% PAVIA 6,2% 5,7% SONDRIO 4,6% 4,1% VARESE 6,7% 6,0% Il rendimento annuo lordo di un immobile in locazione è il rapporto tra i canoni di locazione annui (cioè la somma delle 12 mensilità) e il capitale investito per l’acquisto dell’immobile.

Così a livello nazionale

A livello nazionale il 18,2 % delle compravendite immobiliari, nella seconda parte del 2022, è stato realizzato per investimento, in leggero aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso quando la percentuale era intorno al 16,5%.

L'nalisi condotta prende in esame locazioni a lungo termine e non stagionali. La possibilità di ottenere canoni di locazione continuativi induce prudenza nei proprietari, soprattutto negli ultimi tempi alla luce dell'incertezza e dei rincari dei costi energetici.

L'inflazione ancora elevata, infatti, sta spingendo i risparmi sul mattone che viene sempre considerato un ottimo impiego del capitale. Influisce anche il ritorno dei flussi turistici che ha portato nuovamente alla ribalta gli acquisti di immobili da destinare a ricettività sia nelle città più attrattive sia nelle località turistiche.

I rendimenti annui da locazione restano comunque interessanti: per un bilocale di 65 metri quadri nelle grandi città italiane si è attestato intorno al 5,1%, le metropoli che spiccano per avere i rendimenti maggiori sono: Genova con il 6,4%, Palermo con il 6,3% e Verona con il 6,2%. Gli investitori preferiscono le aree con la presenza di atenei, di servizi e sottoposte a interventi di riqualificazione.