Citynews in Lombardia è il primo gruppo editoriale online per numero di visite

MilanoToday è stato, a febbraio 2021, il giornale online di Milano e provincia più letto: 4,25 milioni di visite. In seconda posizione Repubblica Milano, del gruppo Gedi, con 3,94 milioni e terzo il Corriere Milano (Rcs) con 3,86 milioni. In totale le testate Citynews (editore di MilanoToday) lombarde arrivano a 8,17 milioni di visite; Il Giorno (Monrif), con i suoi dorsi locali, arriva a 6,22 milioni di visite.

A Monza la testata più letta è PrimaMonza (gruppo Netweek), con 1,31 milioni; a Como è La Provincia di Como (2,04 mln); a Brescia è Il giornale di Brescia (3,10 mln); in provincia di Sondrio è Prima la Valtellina (con oltre 700mila visite); nel Lecchese, invece, al primo posto c'è Lecconotizie.com con 524mila visite.

Con questi dati si inagura un appuntamento che diventerà mensile per fotografare la situazione dei principali siti di informazione letti a Milano e in Lombardia. Per stilare la classifica abbiamo scelto di utilizzare la piattaforma Similarweb, l’unica che rileva i dati di traffico gratuitamente. Mentre sia Audiweb, che Comscore o Alexa prevedono il pagamento per la rilevazione. Nonostante Citynews partecipi da quasi 10 anni alle costose rilevazioni di Audiweb prima e Comscore poi, che la riportano ai vertici delle classifiche nazionali (guarda classica di dicembre 2020) abbiamo ritenuto più corretto nei confronti dei lettori e dei colleghi delle altre testate riportare i dati di una entità di rilevazione del traffico che non richieda nessun pagamento ma che sia altrettanto affidabile, Similarweb appunto.

(Le realtà editoriali della categoria news & media non presenti in classifica e che invece volessero comparire possono scrivere una mail all'indirizzo milanotoday@citynews.it).