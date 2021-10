Convegno sull'economia circolare a Colico, atteso anche il ministro Giorgetti

Il 9 ottobre a Colico in programma un convegno organizzato dai Lions (Club Colico, Tellino e Bormio in intermeeting) che prevede un inteso dibattito tra istituzioni e imprenditori locali per comprendere le ripercussioni (positive o negative) dell'economia circolare sulle aziende di un ambito come quello della Valtellina e dell'Alto Lario, dove realtà produttive e turismo convivono con un territorio affascinante ma fragile e con infrastrutture viabilistiche limitate.

Le aziende devono confrontarsi con mercati sempre più competitivi e incerti, in un contesto reso ancor più difficile dall’aumento dei costi dell’energia e dalla carenza di materie prime. In questo scenario, negli ultimi anni, si è inserito il concetto di economia circolare, ovvero la capacità di creare prodotti che, dalla loro concezione al fine vita, non consumino risorse. Occorre quindi recuperare, e reimmettere nel ciclo produttivo, la materia prima di ogni singolo componente. Si tratta di un approccio sconvolgente per la società consumistica e, soprattutto, per le aziende, chiamate a essere competitive pur nel rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali. Ma è davvero possibile essere competitivi pur con i limiti (o forse le opportunità) dell’Economia Circolare?

Ambiente e innovazione

A chiederselo sono anche i Lions Club Colico, Tellino e Bormio che, con il supporto di Atl Iveco sabato 9 ottobre daranno vita al convegno "Autorità di Regolazione ed Economia Circolare - Benefici ambientali, sfide e opportunità per le imprese". Un intenso confronto sui riflessi strettamente economici dell'Economia Circolare. Una modalità produttiva che si ripercuote su aspetti quali l'ambiente, l'innovazione, il miglioramento delle nostre abitudini e i consumi sostenibili, con effetti benefici sulla vita dei cittadini e sul soddisfacimento dei loro bisogni. Si tratta di valori di buon governo, di buona cittadinanza e di buona impresa ben presenti nel codice etico del Lionismo e nella sua azione. Da qui l'idea dei Lions di organizzare una serata di testimonianze e di confronto tra istituzioni ed imprenditori, con l'obiettivo di superare i limiti e cogliere le opportunità offerte dall'economia circolare.

Dopo la presentazione degli officer Lions, delle autorità e degli imprenditori, la serata si svilupperà in una tavola rotonda, moderata dalla fisica e giornalista Silvia Camisasca, nel corso della quale i relatori spiegheranno, in virtù della propria esperienza e con esempi concreti, come trovare un equilibrio tra obblighi normativi, incentivi e sfide di mercato, nel rispetto dei paradigmi dell'economia circolare.

Per questa ragione il dibattito vedrà la partecipazione di Stefano Besseghini, presidente Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, chiamato anche a illustrare gli sviluppi e le conseguenze dei rincari dei costi energetici. Con lui si confronteranno Raffaele Cattaneo, assessore all'Ambiente e Clima Regione Lombardia; Danilo Bonato, direttore generale Erion compliance organization e consigliere del comitato esecutivo del centro coordinamento Raee; Gianmario Fragomeli, membro della VI Commissione finanze alla Camera; Roberto Ardenghi, fondatore di Seval, azienda specializzata nel recuperare le materie prime dai rifiuti tecnologi, ovvero l'attività alla base del concetto stesso di economia circolare e Massimiliano Cassinelli, giornalista tecnico e consulente per l'innovazione aziendale e il Piano Industria 4.0.

In chiusura della serata è prevista, anche se non ancora confermata a causa di impegni istituzionali, la presenza del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, seguita da un dibattito, aperto ai partecipanti che potranno confrontarsi direttamente con i relatori.

L'appuntamento, con ingresso su invito a causa delle limitazioni normative, è per sabato 9 ottobre alle 18 a Colico per il convegno "Autorità di Regolazione ed Economia Circolare - Benefici ambientali, sfide e opportunità per le imprese". Proprio in considerazione dell'interesse per gli imprenditori, gli organizzatori hanno inoltre scelto trasmettere in streaming l'intero evento, che potrà essere seguito al link e sul sito specializzato www.itismagazine.it.