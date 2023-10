L'azienda lecchese che vince il primo premio nella categoria Fair Play

Nuovo importante riconoscimento per un'impresa lecchese. In occasione del Saie di Bari, Colombo Costruzioni Spa si è infatti aggiudicata il premio Fair Play nell’ambito della quinta edizione del Cassa edile awards, progetto organizzato dalla commissione nazionale paritetica delle Casse edili e promosso da Saie per premiare lavoratori, imprese e consulenti del mondo delle costruzioni che si sono contraddistinti nell’anno per i loro comportamenti virtuosi, valorizzando chi compete lealmente rispettando le regole, i contratti di lavoro e i lavoratori nel settore edile. Saie - in corso nel capoluogo pugliese dal 19 al 21 ottobre - è la fiera che rappresenta la più grande community di imprese, professionisti e associazioni del settore delle costruzioni.

È la prima volta che un’impresa iscritta alla Cassa edile interprovinciale di Como-Lecco risulta vincitrice, distinguendosi per continuità, tempestività nella presentazione e nel pagamento delle denunce e per la consistenza delle ore lavorate rispetto al numero dei lavoratori indicati in denuncia.

"Orgogliosi di questo riconoscimento"

"Siamo particolarmente orgogliosi per questo riconoscimento che premia la serietà e la professionalità della nostra azienda - afferma l’amministratore delegato di Colombo Costruzioni, Luigi Colombo - Abbiamo sempre creduto nell’importanza di competere nel pieno rispetto delle regole del gioco, mettendo al centro il valore delle persone".

"Da sempre investiamo nella formazione dei nostri collaboratori e nell’organizzazione dei nostri processi e poniamo la massima attenzione, in ogni fase, al rispetto della sicurezza, della qualità e dell’ambiente - sostiene Andrea Cappoli, direttore risorse umane, sviluppo e tecnologia della Colombo Costruzioni, che ha ritirato a Bari il premio insieme a Lorenzo Villa, responsabile gestione sistema integrato, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e Andrea Dell'Oro addetto al servizio prevenzione e protezione - Il premio è un riconoscimento per questo impegno che rappresenta un punto fermo nella nostra filosofia di impresa e un elemento di cultura aziendale diffusa tra tutti i nostri collaboratori".

Il premio valorizza le imprese del settore edile che si segnalano per un comportamento virtuoso

"È un vanto e un piacere per la Cassa edile di Como-Lecco che una storica impresa come la Colombo Costruzioni, che in questi anni ha ottenuto prestigiosi ed importanti riconoscimenti in ogni ambito, si sia aggiudicata questo premio che gratifica e valorizza quelle aziende del nostro settore che si segnalano per il

loro comportamento virtuoso - sottolinea il presidente della Cassa edile interprovinciale di Como e Lecco,

Giovanni Gerosa - Esempi come questo contribuiscono a rafforzare l’immagine positiva dell’edilizia e costituiscono degli stimoli per tutti al rispetto delle regole e della legalità".

"Mi piace evidenziare come questo premio vada ad un’azienda nostra associata, che ha sempre vissuto l’appartenenza al sistema Ance come un valore. Un’impresa il cui amministratore delegato, Luigi Colombo, è nostro consigliere ed è stato, in passato, ai vertici sia della nostra territoriale che di Centredil Ance Lombardia e di Ance nazionale. Complimenti dunque - conclude Luca Fabi, presidente di Ance Lecco e Sondrio.- a chi ha saputo negli anni costruire un’azienda di successo, capace di imporsi sul mercato per le sue realizzazioni e per la correttezza e la serietà".