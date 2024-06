Coraggio e orgoglio artigiano: premiati i giovani "BraveArt"

"Siamo orgogliosi di questi giovani che hanno aperto una nuova attività nell'ultimo anno e ci è sembrato giusto sostenerli con un'academy premiandoli oggi davanti a tutti voi. Così come siamo felici di aver ottenuto la Certificazione della parità di genere e di poter avviare in altre aziende lecchesi questo cammino in grado di unire equità e risultati economici". Questo il messaggio lanciato in apertura dell'evento dal titolo emblematico L'audacia di essere artigiani organizzato nella sede di Confartigianato imprese Lecco per premiare i giovani artigiani under 40 e illustrare l'importante risultato ottenuto sul fronte della parità di genere come una tra le prime associazioni di categoria in Italia.

Ad aprire i lavori il presidente di Confartigianato Lecco Ilaria Bonacina e il segretario generale Matilde Petracca, davanti a una nutrita platea che ha visto presenti, tra gli altri, Roberta Gagliardi (responsabile nazionale movimenti Donne impresa e Giovani imprenditori), Silvia Dozio (responsabile lecchese Donne impresa), Matteo Casiraghi e Valentina Brunelli, rispettivamente presidente del movimento Giovani imprenditori di Lecco e di quello di Bergamo ai quali è toccato il compito di illustrare obiettivi e successo di BraveArt. Il nome ricorda il celebre film di Mel Gibson "Braveheart" con protagonista l'eroe scozzese William Wallace. E il messaggio è forte e chiaro: sostenere e premiare quei giovani che con intraprendenza, coraggio e determinazione hanno deciso di cimentarsi nell'imprenditoria avviando una nuova attività.

"La parola audacia è decisamente il termine corretto da utilizzare in questo ambito - ha sottolineato Ilaria Bonacina - BraveArt nasce da un'idea di Confartigianato Bergamo e culmina nella premiazione di chi ha aperto l'azienda nell'annata precedente. I nostri ragazzi hanno messo in campo anche il percorso dell'Academy, testimoniando il valore di una formazione attenta e di un confronto condiviso. Abbiamo già tenuto due incontri, uno riguardante i rapporti con le banche e l'altro sulla tutela della propria azienda, ora toccherà alla tutela legale del datore di lavoro e alla leadership. Perchè abbiamo deciso di promuovere questo percorso? Perchè è giusto dare risalto all'impegno degli artigiani di ieri e di oggi, al fianco dei quali la nostra associazione di categoria vuole ricoprire un ruolo importante dal punto di vista dei servizi e del sostegno concreto".

Temi ripresi anche da Matilde Petracca, la quale ha lavorato in prima persona al percorso per ottenere la Certificazione della parità di genere da parte di Confartigianato Lecco e Unionservice. "Già qualche anno fa avevamo organizzato a Lariofiere un incontro, andato in overbooking, con il direttore d'orchestra Beatrice Venezi promosso dal Movimento donne. E già in quell'occasione - ricorda Petracca - noi eravamo convinti che la competenza non avesse genere. La competenza non può infatti essere imbrigliata in stereotipi che limitino progetti e idee. La certificazione della parità di genere non è una medaglia da mettersi al petto, ma uno strumento di organizzazione aziendale. Noi abbiamo voluto essere una sorta di leva sociale per un cambiamento culturale e il miglioramento della qualità del lavoro femminile. Altre aziende stanno ora lavorando per ottenere la certificazione. È un percorso facile? No. È un percorso tortuoso e complicato. Ma equo e vantaggioso anche per il benessere economico dell'azienda".

Il doppio tema dell'audacia dei giovani imprenditori e della conciliazione vita lavoro sul fronte della parità di genere è stato quindi ripreso da Roberta Gagliardi. "L'esperienza lecchese rappresenta un esempio virtuoso perché nello stesso contesto si è deciso di dare evidenza all'operato dei due movimenti Giovani e Donne impresa. Come responsabile nazionale ho sempre sostenuto l'importanza che queste due realtà lavorino in sinergia. I vostri obiettivi non vanno considerati a se stanti, ma insieme. La parità di genere non è una questione di donne e per le donne, ma uno strumento di governance che deve essere adottato dalle imprese affinchè ci sia un'adeguata equità all'interno delle stesse. La disparità di genere infatti non è soltanto dannosa dal punto di vista sociale, ma anche da quello economico: un blocco allo sviluppo dell'azienda. E poi la giusta valorizzazione dei giovani imprenditori. Lo abbiamo ribadito anche nella recente convention nazionale: l'audacia e il coraggio vanno sostenute".

Tutti gli under 40 premiati per BraveArt

Spazio infine alle premiazioni di BraveArt 2024 che hanno visto salire sul palco i seguenti giovani artigiani lecchesi. Andrea Cortella e Andrea Negri (Gastrò snc di Cortella e Negri) di Lecco, categoria alimentaristi. Nordin El Anboubi (Lario Clima Service di Nordin El Anboubi) di Dervio, installatori termoidralici. Sebastian Gansca di Molteno (Avvio d'impresa supporto alle imprese per lo sviluppo Ict). Stefano Maglio (Termoidraulica M. S. di Maglio Stefano) di Garbagnate Monastero, installatori termoidraulici. Michele Palmieri (Mcrg di Palmieri Michele) di La Valletta Brianza, avvio d'impresa nel settore della posa in opera e piegatura di elementi in acciaio. Martina Villa (Cialde & co di Villa Martina) di Arcore, settore alimentaristi. Matteo Zanella (Zateclima di Zanella Matteo) di Costa Masnaga, avvio d'impresa nell'ambito degli impianti idrotermosanitari.

Non presenti ieri, ma premiati sempre come neo imprenditori: Miriam Algarotti di Mandello del Lario; Francesco Bava di Calolziocorte; Gabriel Carsana di Vercurago, Fabio Cavalli di Valvarrone, Mihail Gabatiuc di Lecco, Dmytro Mishkoi di Annone Brianza e Lorenzo Ravasio di Calolziocorte.