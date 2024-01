Artigiani, incarico nazionale per Giovanni Mazzoleni

Un esponente di Anap Lecco nella giunta nazionale dell’associazione. Si tratta del presidente Giovanni Mazzoleni, che in occasione dell’assemblea nazionale di Anap-Confartigianato Persone è stato confermato alla guida dei Maestri d’opera e d’esperienza. Alla presenza del segretario generale di Confartigianato imprese Vincenzo Mamoli, ad aprire i lavori assembleari è stato il presidente Guido Celaschi, il quale ha ringraziato "il team" uscente che in questi 4 anni ha svolto un ruolo fondamentale per raggiungere gli obiettivi che l'associazione si era prefissata.

Sono stati anche gli anni della pandemia che insieme alle consuete attività di lotta contro le truffe agli anziani, al lavoro sulla riforma della non autosufficienza, a quello sulle tematiche della silver economy e dell’invecchiamento attivo, ha richiesto uno sforzo importante, così come il tema sanitario.

I progetti e i valori

Il presidente ha ricordato anche le attività nel terzo settore, oltre a quelle internazionali, fino alla più recente esperienza dell’ampio percorso formativo iniziato con il progetto Nuovo Sociale, che tra i vari risultati ha portato anche alla costituzione di Welfare Insieme e di una Banca dati unica. Celaschi ha poi indicato le tre direttrici lungo cui dovrà puntare l’associazione: i valori tradizionali, dalla famiglia allo spirito di sacrificio, dalla responsabilità civile alla solidarietà; la sintonia e il contatto con i soci anche con modalità innovative; l'attenzione all’evoluzione digitale che non potrà non coinvolgere anche gli anziani.

"Dovremo tutti insieme, presidenti territoriali, giunta, coordinatori, costruire il nuovo programma di lavoro per i prossimi 4 anni" - ha concluso, prima di procedere alle votazioni che hanno confermato la fiducia sia a Celaschi che al segretario nazionale Fabio Menicacci.

A seguire si è provveduto a definire la composizione della giunta esecutiva nazionale, di cui fa dunque parte anche Giovanni Mazzoleni, presidente di Anap Lecco, confermato nel ruolo di presidente dei Maestri d’opera e d’esperienza dell’associazione. "Sono riconoscente per la conferma in questo incarico - ha affermato Mazzoleni - che ricoprirò anche nel prossimo mandato con il massimo dell’impegno e della dedizione, mettendo la mia esperienza a completa disposizione dell’associazione".