Andrea Manzoni è il nuovo presidente del Gruppo Profumerie e Bigiotterie di Confcommercio Lecco per il quinquennio 2022-2027. La sua elezione, sancita all'unanimità, è avvenuta in occasione dell'assemblea che si è svolta nei giorni scorsi presso la sede di Confcommercio Lecco.

Voto unanime è stato espresso anche per le altre persone che andranno ora a formare il Consiglio Direttivo nel prossimo quinquennio, ovvero Manuela Piazza di Lecco, Bianca Minervini di Lecco e Maurizio De Giovanetti di Valmadrera. Manzoni, titolare della Casa del Parrucchiere di Lecco in viale Dante e consigliere uscente, ha raccolto il testimone proprio da Manuela Piazza, l'unica new entry nel Direttivo è De Giovanetti.

Il nuovo presidente Andrea Manzoni.

Durante i lavori dell'assemblea - a cui ha partecipato anche il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva - i presenti hanno discusso delle problematiche che riguardano il settore, individuando una delle principali criticità nelle politiche di vendita aggressive attuate dalla grande distribuzione. "Azioni che danneggiano gli esercizi commerciali di vicinato per la vendita dei prodotti di profumeria".