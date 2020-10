Confcommercio sul territorio: dopo Oggiono, tocca a Casatenovo

Dopo la buona risposta del primo incontro - svoltosi lunedì 12 ottobre presso la sala consiliare di Oggiono - prosegue il tour di Confcommercio Lecco sul territorio. La seconda tappa di questo mese prevede un appuntamento a Casatenovo in programma lunedì 19 ottobre alle ore 21 presso la sala civica del centro sociale Associazione La Colombina in piazza della Pace (ex piazza Don Giovanni Sala).

Alla serata sono stati invitati i commercianti e gli amministratori del Comune di Casatenovo (che ospita e collabora alla organizzazione della serata) e dei Comuni di Barzago, Barzanò, Bulciago, Cassago, Cremella, Missaglia, Monticello, Sirtori e Viganò. Per prendere parte a questo incontro è obbligatoria la prenotazione che va effettuata compilando l'apposito form presente sul sito www.confcommerciolecco.it: all'appuntamento bisogna presentarsi con la mascherina.

Peccati: «Dialogo prezioso»

«Dopo la positiva serata di Oggiono, lunedì prossimo saremo a Casatenovo per un nuovo incontro - spiega il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati - Dialogare con i commercianti e gli amministratori, da un lato raccontando quello che l'associazione ha fatto e sta facendo durante l'emergenza Covid-19 e quali sono i servizi che offre a 360° e dall'altro ascoltando quelle che sono le esperienze vissute da negozianti e sindaci, è prezioso per noi come Confcommercio e per chi prende parte al confronto. Ringrazio in particolare il sindaco di Casatenovo, Filippo Galbiati, per l'immediata disponibilità mostrata e per l'impegno profuso da lui e dai suoi uffici nel diffondere questa iniziativa, ma anche il sindaco di Missaglia, Bruno Crippa, per l'adesione».

Il primo incontro del tour di Confcommercio Lecco si è svolto lunedì scorso 12 ottobre nella sala consiliare del Comune di Oggiono. Quattro i sindaci presenti che sono intervenuti per raccontare l'esperienza vissuta durante l'emergenza e per delineare i rapporti tra le loro amministrazioni e il mondo del commercio: Chiara Narciso (Oggiono), Piergiovanni Montanelli (Galbiate), Paolo Lanfranchi (Dolzago) e Tiziana Galbusera (Colle Brianza). A rappresentare Confcommercio Lecco e a illustrare le attività messe in campo dall'associazione e i principali servizi è stato il direttore Alberto Riva, accompagnato da due funzionari della struttura. Presente in sala anche il presidente della Zona 4, Nicolò Gerin, che comprende i Comuni interessati all'incontro di Oggiono.

Il ciclo di incontri - organizzato da Confcommercio Lecco - si concluderà poi lunedì 26 ottobre a Merate alle ore 14 presso l'auditorium di piazza degli Eroi.

Filippo Galbiati, sindaco di Casatenovo

«In questa fase particolarmente difficile che sta vivendo il nostro Paese, è più che mai opportuno che le istituzioni siano vicine alle realtà commerciali di vicinato dei nostri Comuni, che rappresentano la vitalità delle comunità, sono presidi importanti soprattutto ma non solo sotto il profilo commerciale, costituiscono un settore strategico dell’economia locale. Trovo più che mai opportuna l’iniziativa che Confcommercio Lecco ha voluto proporre per la serata del 19 ottobre a Casatenovo, che può e deve essere l'inizio di un nuovo e più intenso percorso di supporto e vicinanza ai commercianti del territorio casatese. Un percorso in cui il ruolo dei Comuni, nel stringere i rapporti e fare rete, è assolutamente strategico. Invito calorosamente i titolari degli esercizi commerciali di Casatenovo a essere presenti, a portare all’attenzione delle Istituzioni e di Confcommercio le loro istanze, il loro punto di vista e per cogliere le opportunità che verranno illustrate».

Bruno Crippa, sindaco di Missaglia

«L’esperienza vissuta nei mesi difficili del Covid-19 a Missaglia con i commercianti è stata di una ammirevole collaborazione da cui è emersa una profonda sensibilità nella gestione di una situazione straordinaria. Li ho ringraziati uno per uno per le consegne della spesa a domicilio, per la disponibilità e la pazienza, per i tempi di consegna, per i contatti telefonici sempre pronti. Nelle difficoltà è stato riscoperto, dai cittadini, il negozio di vicinanza con tutte le sue caratteristiche a volte erroneamente dimenticate. Qualche coda, certo, fuori dai negozi, in particolare quelli alimentari, ma accettata in consapevolezza. Si è fatta rivivere una collettività: servirà anche per i prossimi mesi ancora incerti come modello virtuoso da seguire. Una collaborazione tra negozi e Amministrazione Comunale che ha aiutato gli uni con gli altri: ancora ringrazio per quello che è stato fatto».

