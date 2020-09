Confcommercio Lecco sul territorio per ascoltare le imprese

Una serie di incontri sul territorio per ascoltare le imprese e dare loro risposte adeguate. Un'iniziativa che vuole valorizzare le esperienze dei negozi di vicinato, vero tesoro anche del Lecchese. Una occasione per conoscere i servizi e le opportunità che offre un'associazione come Confcommercio Lecco.

La proposta - anticipata nelle scorse settimane in occasione del lancio della campagna associativa "Siamo gli associati Confcommercio Lecco"; e della presentazione ufficiale del progetto "Io compro sotto casa" - ha in calendario i primi tre appuntamenti nel mese di ottobre: si inizia da Oggiono lunedì 12 alle ore 21, si prosegue a Casatenovo lunedì 19 sempre alle 21 per poi arrivare a Merate lunedì 26 alle ore 14. Lo slogan scelto è decisamente esplicito: "Amazon? No grazie. Il sorriso è il miglior amico del commercio".

«Abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa sul territorio proprio per andare a incontrare i commercianti e le istituzioni: da un lato vogliamo presentare quello che l'associazione offre in termini di servizi e consulenze per facilitare l'attività in un momento complesso e dall'altro vogliamo ascoltare le richieste che arrivano da imprenditori e amministratori - sottolinea il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati - Iniziamo con questi primi tre incontri e poi proseguiremo nelle restanti zone della Provincia. Si tratta di appuntamenti aperti a tutti i commercianti in cui affronteremo le principali tematiche di attualità per le imprese. Parleremo delle opportunità di finanziamento, dei progetti locali e associativi, delle novità e delle normative fiscali e sindacali, il tutto alla luce del periodo di convivenza con la pandemia che stiamo attraversando».

Poi aggiunge: «Riprendere non è semplice ma è possibile. Per farlo occorre riscoprire e valorizzare l'essenza dello shopping che è fatto di qualità, di sorrisi, di relazioni, di "toccare con mano". Vogliamo ribadire ancora una volta che il negozio di vicinato è il vero tesoro del Paese da preservare e da promuovere».

Il ciclo di incontri - organizzato da Confcommercio Lecco in collaborazione con i Comuni di Casatenovo, Merate e Oggiono - inizierà lunedì 12 ottobre alle ore 21 da Oggiono presso la sala consiliare di piazza Garibaldi: sono invitati in particolare i commercianti di Oggiono e dei Comuni limitrofi. Il secondo appuntamento è in calendario invece lunedì 19 ottobre sempre alla sera alle ore 21 a Casatenovo, presso la sala civica comunale di piazza della Pace: anche in questo caso l'invito è rivolto ai negozianti di Casatenovo e dei paesi del circondario. Il terzo e ultimo appuntamento di questa prima parte del tour sul territorio di Confcommercio Lecco è in programma a Merate lunedì 26 ottobre alle ore 14 presso l'auditorium di piazza degli Eroi: sono attesi i commercianti della città e del Meratese.

Per prendere parte a questi incontri gratuiti è obbligatoria la prenotazione che va effettuata compilando l'apposito form presente sul sito www.confcommerciolecco.it.