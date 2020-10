Corso di Confcommercio Lecco: "Come gestire al meglio il recupero crediti"

Come si possono recuperare i propri crediti in fase critica e nello tempo conservare buoni rapporti con i clienti? Cosa comporta l’intervento di una società specializzata? Che differenza c’è tra recupero crediti giudiziale ed extragiudiziale? Se si richiede l’intervento di un avvocato cosa succede al creditore e al debitore?

Sono alcune delle domande a cui darà risposte il corso "Recupero crediti" organizzato da Cat Unione Lecco Srl, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco. Il percorso formativo di 12 ore complessive (quattro mattine dalle ore 9 alle 12) si terrà online, tramite la piattaforma di e-learning utilizzata dall'associazione per erogare la formazione a distanza.

Una proposta di grande attualità - visto il difficile ciclo economico che le imprese stanno vivendo alla luce del protrarsi dell'emergenza Covid 19 - rivolta a tutti coloro che hanno contatto con i clienti, sia a livello amministrativo che in ruoli di vendita: titolari, amministratori, agenti di commercio, addetti alla contabilità. «L'obiettivo - spiegano gli organizzatori del corso - è quello di fornire strumenti e tecniche di comunicazione specifica per ottimizzare il difficile percorso del recupero dei crediti, persuadendo il debitore a pagare senza generare conflitto per non compromettere i rapporti commerciali futuri».

Il programma del corso prevede che vengano affrontati i seguenti argomenti: come organizzare l’azione di recupero - la ricerca dei punti deboli del debitore; self presentation - phone collection; l’addestramento del personale; i linguaggi della comunicazione e come utilizzarli secondo le finalità di recupero; pianificazione degli interventi telefonici e degli incontri; comportamenti in caso di assenza del debitore; tempi tecnici di contatto - tempi totali; approccio formale e approccio legale; la procedura giuridica: valutazione dei tempi e dei costi; piano di rientro e transazione amichevole; comportamenti sanzionabili dell’esattore; cessione del credito e relativi costi; certificazione, accreditamento e codice deontologico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il corso, che è rimborsato al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo, si svolgerà il 16-23-30 novembre e 9 dicembre: le iscrizioni vanno effettuate entro lunedì 9 novembre. Per informazioni e iscrizioni: Confcommercio Lecco - Ufficio Formazione - tel. 0341/356911 - formazione@ascom.lecco.it.