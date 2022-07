Confindustria Lecco e Sondrio, Dotti nuovo Presidente della Categoria Utility

L?Assemblea della Categoria Merceologica Utility di Confindustria Lecco e Sondrio ha rinnovato le cariche sociali per il biennio 2022-2024, eleggendo il nuovo Presidente Luca Dotti (A2A). Nel corso della riunione, svoltasi nei giorni scorsi presso la sede di Sondrio dell?Associazione, sono stati inoltre eletti la vicepresidente Antea De Maria (Enel Italia) e i Consiglieri Roberto Carboni (Edison) e Massimo Pezzo (Telecom Italia), che con il Presidente compongono il Consiglio Direttivo.

"Un settore strategico in un territorio a forte vocazione industriale"

"È un onore ricoprire la carica di Presidente della Categoria Utility per il prossimo biennio - sottolinea il presidente Luca Dotti - Sono e sarò coadiuvato da un rinnovato direttivo composto da giovani rappresentanti di importanti aziende italiane che hanno manifestato da subito entusiasmo per il ruolo ricoperto. Le diverse competenze della squadra del direttivo consentiranno di offrire contributi e iniziative di sicuro interesse agli associati, in un settore strategico e in un territorio a forte vocazione industriale?.

In questo periodo sono calendarizzate le Assemblee di tutte e dieci le Categorie Merceologiche dell?Associazione degli industriali, con il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo biennio.